Embiid faz 50 pontos, Philadelphia 76ers vence Bulls e mantem liderança do Leste

Com uma das maiores atuações individuais nesta temporada da NBA, Joel Embiid anotou 50 pontos e deu um show na vitória do Philadelphia 76ers por 112 a 105 sobre o Chicago Bulls na noite de sexta-feira. O pivô camaronês, candidato a MVP e já confirmado como titular do All-Star Game 2021, sobrou em quadra e liderou sua equipe na vitória em casa.

Além da alta pontuação, Embiid ainda registrou outros números impressionantes: 17 rebotes, cinco assistências, duas roubadas de bola e quatro tocos na noite perfeita. Ele converteu 65% de seus arremessos e 15 de 17 lances livres tentados. Além disso, o astro cresceu na reta final e foi fundamental para a vitória dos Sixers, que se mantiveram na liderança da Conferência Leste.

Embiid alcançou a maior pontuação de sua carreira, que era de 49 pontos contra o Atlanta Hawks, registrada em fevereiro de 2020. No lado dos Bulls, que ocupam o nono lugar do Leste, o ala-armador Zach LaVine foi o grande nome com 30 pontos, cinco rebotes e cinco assistências.

Quem também teve atuação monstruosa foi Jamal Murray. Um dos grandes protagonistas do Denver Nuggets no último playoff, o armador impressionou ao dar um show e estabelecer a maior pontuação de sua carreira em temporada regular, com 50 pontos no triunfo de sua equipe sobre o Cleveland Cavaliers por 120 a 103.

Inspirado, Murray acertou 21 dos 25 arremessos que tentou, sendo oito para três pontos. Ele pegou seis rebotes, deu duas assistências e conseguiu duas roubadas de bola. Pela fase regular, o recorde de pontos do jogador era de 48 pontos contra os Celtics, em 2018. Vale ressaltar, porém, que o armador igualou sua melhor marca na carreira, já que no último playoff anotou 50 pontos duas vezes. O astro se tornou o primeiro atleta da história a atingir 50 pontos sem arremessar nenhum lance livre no jogo.

O pivô sérvio Nikola Jokic também se destacou com um "triple-double" de 16 pontos, 12 rebotes e 10 assistências. Com a derrota dos Warriors para o Magic, os Nuggets sobem no oeste e agora ocupam a sétima posição.

Stephen Curry teve mais uma boa exibição, com 29 pontos e 11 assistências, mas não à altura das outras partidas, e foi ofuscado por Nikola Vucevic, que anotou um "triple-double" de 30 pontos, 16 rebotes e 10 assistências e foi o grande destaque da vitória do Orlando Magic por 124 a 120 diante do Golden State Warriors.

Outros jogadores que tiveram boa média no duelo foram Evan Fournier, com 38 pontos pelo time da Flórida, apenas na 12ª posição do Leste, e Kelly Oubre Jr., com 26 pela equipe de San Francisco, oitava colocada do Oeste.

Brigando pelas primeiras colocações do Leste, o Milwaukee Bucks contou uma ótima apresentação de Giannis Antetokounmpo para quebrar uma sequência amarga de cinco derrotas seguidas e derrotar o Oklahoma City Thunder por 98 a 85. O astro grego anotou 29 pontos, 19 rebotes, oito assistências e três tocos. Middleton auxiliou com 20 pontos, oito rebotes e quatro assistências. No Thunder, Shai Alexander registrou 14 pontos, quatro rebotes e cinco assistências.

Já o Utah Jazz viu ruir sua sequência de nove vitórias ao ser superado pelo Los Angeles Clippers por 116 a 112, em partida muito equilibrada e definida nos momentos finais. Ainda sim, o time de Salt Lake City é líder isolado do Oeste. Em terceiro na Conferência, a franquia da Califórnia, impecável no jogo coletivo, reforçou que pode brigar pela ponta. s Kawhi Leonard se sobressaiu e marcou 29 pontos, terminando como o cestinha da equipe. Donovan Mitchell foi o maior pontuador do confronto.

Confira a rodada de sexta-feira da NBA:

Orlando Magic 124 x 120 Golden State Warriors

Cleveland Cavaliers 103 x 120 Denver Nuggets

Philadelphia 76ers 112 x 105 Chicago Bulls

Boston Celtics 121 x 109 Atlanta Hawks

Memphis Grizzlies 109 x 95 Detroit Pistons

Milwaukee Bucks 98 x 85 Oklahoma City Thunder

New Orleans Pelicans 114 x 132 Phoenix Suns

Minnesota Timberwolves 81 x 86 Toronto Raptors

Los Angeles Clippers 116 x 112 Utah Jazz

Confira a rodada de sábado da NBA:

Charlotte Hornets x Golden State Warriors

Los Angeles Lakers x Miami Heat

Chicago Bulls x Sacramento Kings

Memphis Grizzlies x Phoenix Suns

Portland Trail Blazers x Washington Wizards