Princesa Eugenie mostra o rostinho de seu filho - e revela homenagem ao dar nome ao bebê

Princesa Eugenie deu à luz um menino no dia 9 de fevereiro! E após revelar a primeira foto de seu bebê, a neta da Rainha Elizabeth II agora postou fotos do rostinho e ainda revelou o nome de seu filho, fruto do casamento com Jack Brooksbank!

Por meio do Instagram, o casal comunicou aos seguidores:

Queríamos apresentar a vocês a August Philip Hawke Brooksbank. Obrigado por tantas mensagens maravilhosas. Nossos corações estão cheios de amor por este pequeno humano, palavras não podem expressar. Estamos entusiasmados em poder compartilhar essas fotos com vocês.⁣

Por fim, eles explicam que as fotos foram clicadas pela parteira que trouxe o bebê ao mundo e ainda agradecem:

Obrigado aos maravilhosos trabalhadores essenciais, incluindo nossa parteira que veio dar alta ao nosso filho.

Para o nome do meio, o casal quis homenagear o avô de Eugenie, príncipe Philip, marido da rainha, que está internado no hospital.

Nos comentários, os fãs aprovaram e elogiaram a escolha do nome:

Que nome lindo! Parabéns!

Nome sólido!

Ele é absolutamente lindo! Obrigada por compartilhar essas fotos de sua preciosa família! Desejo tudo de bom!

Parabéns. Ele é lindo e você está incrível também! Nada melhor do que um novo menino (eu tenho cinco filhos!). Você está se preparando para uma grande aventura.

Muitos parabéns para vocês dois! Um nome perfeito!

Muito amor, né?