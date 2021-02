Após câncer, marido de Ana Hickmann revela que perdeu 23 quilos ao ficar 21 dias sem comer: - Tinha certeza que ia morrer

20/02/2021 | 09:10



No próximo domingo, dia 21, o Domingo Espetacular, programa da Record, vai conversar com Alexandre Correa. Recentemente, o marido de Ana Hickmann anunciou a remissão de um câncer no pescoço que estava lutando desde novembro do ano passado. Em uma conversa sincera, o empresário diz:

- Tinha certeza que ia morrer. Eu estava preparado. Mas fiquei. Por alguma razão eu fiquei. O que eu fiquei fraco é de você desacreditar. Eu contei: foram 21 dias sem me alimentar.

Ana, que também fez parte da entrevista, fala do período tenso que a família viveu no Natal:

- O corpo cada vez mais fraco e ele sofrendo muito. Com muita dor, com muito enjoo, muito mal estar. A ponto de, no dia 25, ele passar mal. Eu lembro como se estivesse acontecendo agora. Eram duas da tarde, ele começou a passar mal. Ele não estava nem com a gente, na hora do almoço. Passando mal no quarto por fraqueza. Realmente, teve um colapso.

Agora que está mais saudável, Alexandre deu detalhes de sua recuperação:

- Sete quilos mais gordinho, dos 23 que eu perdi. Feliz de poder cuidar da minha família, de estar à frente dos negócios de novo, com algumas restrições.

Por fim, diz que sua vida mudou após o câncer:

- Eu me recuso em continuar vivo e não fazer o bem. Vou buscar fundos pra ajudar outras pessoas.

Domingo Espetacular vai ao ar no próximo domingo, dia 21, na Record, a partir das 19h45.