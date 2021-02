Nego Di: 'Saí praticamente com minha vida pessoal e profissional destruídas'

19/02/2021 | 22:39



Nego Di publicou nesta sexta-feira, 19, dois vídeos no Instagram falando sobre sua participação e eliminação no Big Brother Brasil 21. O comediante saiu do reality show da Globo na terça-feira, 16, com recorde de rejeição.

Eliminado com 98,76% dos votos, o ex-BBB falou sobre sua relação com Lucas Penteado, os comentários sobre Arlindo Cruz, o cancelamento nas redes sociais e também avaliou sua passagem pelo reality.

"Estou tentando ficar bem, tentando melhorar. Tenho bastante coisa para falar. Desde quando saí da casa, praticamente não parei. Não dormi direito, não comi. Fiz coisas que estavam no contrato que não poderia deixar de fazer (...) Achei que estivesse pronto psicologicamente, maduro o suficiente para encarar essa experiência. Mas eu não estava", disse.

Relação com Lucas Penteado

"Um grande erro que tive com Lucas foi ter virado as costas para ele. Talvez por não aguentar mais determinadas situações e não ter conhecimento de outras situações que ele passava. Muita coisa que ele sofreu, eu não estava presente no momento", alegou Nego.

O ex-brother também disse que, apesar da briga com Lucas, ele teve momentos bons com o ator, de conselhos e risadas, porém "infelizmente só salientaram o lado negativo, dos meus erros".

Piada sobre Arlindo Cruz

Nesta última semana, foram divulgadas imagens de 2019, nas quais Nego Di aparece em um programa de rádio debochando sobre as sequelas apresentadas por Arlindo Cruz, que segue se recuperando de um AVC sofrido em 2017.

Após a eliminação do comediante, a filha do sambista, Flora Cruz, afirmou que os advogados da família estão processando o ex-BBB. No vídeo publicado por Nego, ele pede desculpas a toda família de Arlindo.

"Eu não me orgulho nem um pouco de ter feito isso e estou aqui para pedir perdão para a família do Arlindo. Na época, eu já tinha vindo às redes sociais me retratar, mas levantaram novamente essa questão e estou aqui de novo para pedir perdão", disse ele.

"Em nenhum momento parei para pensar o quão grave era a piada, não pensei: 'poxa se fosse a minha mãe e meu pai eu não ia gostar'. Estou aqui para arcar com as consequências dos meus erros, se quiserem entrar com ação e processo vou assumir os meus erros porque sei que errei", acrescentou.

Rejeição, cancelamento e ameaças

"Essa rejeição foi um choque, tu sai de uma casa onde tu está completamente alienado do que está acontecendo e é empurrado para um ao vivo, com um Tiago Leifert e fui eliminado com 98,76%, é um choque. Quando eu peguei meu celular, eu estava recebendo uma enxurrada de xingamentos e ofensas. Ofensas racistas e xenofóbicas", detalhou o humorista.

"Eu entrei ali para buscar o meu sonho e saí dali praticamente com a minha vida pessoal e profissional destruída. Cheguei a pensar, logo que eu peguei meu celular e sentei na cama do hotel, que a minha vida tinha acabado, que a minha vida não fazia mais sentido, que o meu trabalho não fazia mais sentido, porque eu errei para caramba, mas eu também já acertei para caramba", acrescentou ele.

Nego Di revelou ainda que ele e sua família foram alvos de diversas ameaças de morte. "Eu recebi mensagens, a mãe do meu filho recebeu mensagens que iam esquartejar o meu filho de cinco anos, esquartejar minha mãe. Meu filho não está mais indo à escola, tá rolando aula e ele não está indo, minha mãe não está saindo de casa. Eu estou sendo julgado como se eu fosse um criminoso, pior que um criminoso".

"Me sinto triste por ter decepcionado e magoado essas pessoas. Mas preciso viver, trabalhar. Quero entender até quando vai isso, o que as pessoas querem de mim? Querem que eu desista da minha própria vida, que eu me mate. Recebi mensagens para eu me matar, 'Se mata logo seu lixo'. Eu tenho que me matar, desistir da minha carreira?", indagou ele.

Arrependimento

Por fim, o comediante enfatiza que reconhece que errou em diversos momentos durante o reality e que "eu me deixei manipular, eu errei, eu escolhi ter aquelas atitudes erradas e eu admito isso", porém seu maior arrependimento foi ter entrado no BBB.

"Se as pessoas me perguntassem: tu se arrepende de alguma coisa? Eu me arrependi de ter entrado no Big Brother (...) A única coisa que eu tenho certeza é que preciso ter força para trabalhar, vontade de andar na rua, ser reconhecido, tirar uma foto, e fazer as pessoas sorrirem. Por enquanto está difícil. Sinto muito pelas pessoas que querem que eu me mate. Tenho só uma coisa para dizer: Vou voltar e vai ser em breve. Esse recado também é para quem gosta de mim! Eu vou voltar!", finalizou ele.