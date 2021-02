Inter recebe doação de R$ 1 milhão para pagar multa e ter Rodinei contra o Fla

19/02/2021 | 19:26



Às vésperas da "final" do Brasileirão, contra o Flamengo, o Internacional recebeu um presente inesperado de um torcedor. O clube gaúcho ganhou uma doação de R$ 1 milhão do empresário Elusmar Maggi Scheffer, de Cuiabá (MT), a ser utilizada no pagamento da multa ao Flamengo pela futura escalação do lateral Rodinei na partida marcada para domingo.

Marcado para o Maracanã, o jogo pode sacramentar o título do Inter, em caso de vitória. Se empatar ou perder para o rival carioca, o campeonato seguirá aberto para a última rodada, na quinta-feira. No momento, o time gaúcho tem um ponto a mais que o adversário na tabela: 69 contra 68.

Para tentar definir o campeonato no domingo, o Inter vinha cogitando escalar Rodinei, lateral-direito de confiança do técnico Abel Braga. O jogador é considerado um trunfo do treinador porque já defendeu o Flamengo e conhece bem o futuro adversário deste domingo.

O jogador, contudo, ainda pertence ao time carioca. Ele atua no Inter sob contrato de empréstimo, que contém cláusula que estipula multa de R$ 1 milhão caso ele seja escalado contra o time que detém seus direitos econômicos. Nos últimos dias, a diretoria gaúcha passou a cogitar o pagamento deste valor.

O "problema" foi resolvido nesta sexta, com a doação exata da cifra relativa à multa, que deverá ser paga até 24 horas após a partida. Ou seja, a doação do torcedor colorado precisará ser transferida ao clube carioca até as 18 horas de segunda-feira.

"O Sport Club Internacional informa que recebeu nesta sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2021, a doação de R$ 1 milhão de Elusmar Maggi Scheffer. O torcedor colorado, morador de Cuiabá-MT, assinou o termo que repassa o valor ao Clube sem qualquer tipo de contrapartida", destacou o clube gaúcho, que agradeceu pelo "presente" de última hora.

"Registramos o nosso mais sincero agradecimento diante de atitude tão genuína, que demonstra o quanto o torcedor colorado é apaixonado e não mede esforços para contribuir com o clube do seu coração!"