Pela segunda vez, Ludmilla usa atriz apontada como sósia de Anitta em clipe

19/02/2021 | 18:10



Ludmilla lançou mais um clipe musical na manhã desta sexta-feira, dia 19! O vídeo da canção Pra Te Machucar é uma parceria com o projeto Major Lazer, composto pelo trio de artistas Diplo, Walshy Fire e Ape Drums, além do grupo baiano ÀTTOOXXÁ e Suku Ward, que viralizou em julho de 2020. O videoclipe foi dirigido por Felipe Sassi e gravado em Itu, interior de São Paulo.

Na história, Ludmilla é uma justiceira que resgata uma estrela que foi sequestrada pelos próprios empresários e substituída por uma cantora branca. No enredo inspirado no gênero Velho Oeste, a funkeira ainda usa looks cheios de personalidade, em um mix de marcas nacionais e importadas como Gucci, Louis Vuitton, Chilli Beans, Nike, Pandora, entre outros.

Nas redes sociais, diversos internautas começaram a fazer especulações sobre o teor do clipe. Enquanto muitos se atentaram às críticas ao racismo na indústria do entretenimento, outros apontaram que a vilã do vídeo, ou seja, a cantora branca que substituiu a artista sequestrada, era bem parecida com a cantora Anitta. Será mesmo?

Gente, pelo amor de Deus, a mina no clipe da Lud é a cara da An***? Dentro da discussão proposta para Ludmila tem um debate, né. Quem é rainha da favela de verdade e tem vivência o suficiente para representar o funk?, atestou uma usuária do Twitter.

Ludmilla representa! Clipe com direito à morte da sósia da Anitta kkkkkkkkkk, apontou outro.

Só eu percebi o deboche da Ludmilla com a Anitta mais uma vez no clipe novo?, questionou uma terceira.

Esta, inclusive, não é a primeira vez que os fãs notam uma atriz que se parece com Anitta nos clipes de Lumilla. Em Cobra Venenosa, outra sósia da voz de Loco apareceu no script do vídeo da artista - embora nesse elas tenham se acertado no final.

Ainda sobre Pra Te Machucar, Lud contou que pensou em todos os detalhes para que a canção ficasse perfeita.

- O Diplo mandou a base da música para mim e perguntou se eu gostava, para que a gente fizesse alguma coisa. Claro que amei e, na mesma hora, comecei a escrever a letra. E aí, logo veio a ideia de chamar mais gente para o single ficar redondinho e logo me veio à cabeça o Àttooxxá. O resultado está aí, quero saber o que vão achar quando ouvirem ela prontinha, porque antes ainda precisava de alguns ajustes, né?!