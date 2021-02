Flay afirma que Karol Conká e Lumena são pessoas que repudia em seu dia a dia e fala sobre Juliette Freire: - Sentindo na pele o que ela está passando

19/02/2021 | 17:10



Se você acompanha Flay nas redes sociais, sabe que a cantora faz diversos comentários sobre a nova edição do Big Brother Brasil. E quando Nego Di deixou o reality com recorde de rejeição, não foi diferente. Entretanto, ao comemorar a saída do humorista, a ex-BBB foi surpreendida pelo comentário de um internauta, que afirmou que ela, muito provavelmente, também estaria ao lado de Nego e seus aliados dentro do programa da Rede Globo.

Flay, todo mundo sabe que você ia fazer parte do grupão, disparou um usuário.

Eu ia fazer parte dos canceladores? Não sei que BBB você assistiu, rebateu Flay.

Outro rapaz insistiu na afirmação.

Ah, mas ia! Ia grudar na Karol, certeza!

E a artista respondeu.

KKKKKKKKKKKK Isso é o que você queria que fosse a realidade. Lumena e Karol sã o tipo de pessoa que eu repudio no meu dia a dia, mas não preciso provar isso para ninguém.

Além disso, Flay participou do programa TVZ Verão, ao lado de Léo Santana, e comentou sobre a exclusão de Juliette Freire dentro da casa.

- Eu estou indignada, até porque eu sou uma paraibana. Então eu estou sentindo na pele o que ela está passando. É a xenofobia velada, xenofobia escancarada. Por isso que está essa revolta no Brasil. E começou a acontecer com ela o que começou a acontecer comigo: desde a chamada, a galera me amou, e quando começou o programa, a galera começou a me chamar de forçada. Graças a Deus, hoje o Nordeste é no topo!