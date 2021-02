Basculho? Saiba o significado das expressões utilizadas pelos participantes do BBB21

19/02/2021 | 17:10



Como você viu, depois da briga de Pocah e Gilberto, os internautas enlouqueceram e o termo Basculho ficou entre os mais comentados do Twitter. Mas afinal, o que significa Basculho? De acordo com a Rede BBB, site oficial do programa, a família dos participantes foi entrevistada para explicar o significado das expressões que eles utilizam.

- Basculho é um lixo que não serve para ser reciclável mais. O basculho vem do lixo. O lixo ainda serve para ser reciclado, mas o basculho já é aquela coisa que não presta mais para nada, não presta nem para reciclar, contou Jacira, mãe de Gilberto.

A mãe do brother também esclareceu a brincadeira Tchaki Tchaki.

- É como se fosse uma alegria, quando ele está feliz, quando está contente, quando tem uma vitória. Quando ele terminava uma prova e passava, ele cantava e gritava no banheiro. Para ele é como se fosse alegria, felicidade, algo que ele conseguiu, algo que está mexendo positivamente com o seu emocional.

Eita, mulinga!

De acordo com Deborah, amiga de Juliette, a frase falada pela sister algumas vezes significa surpresa.

- Seria como um: Aí, meu Deus! Eita, danado!

Tome nota!

Lumena, sem duvidas, é a participante que mais utiliza de um vocabulário rebuscado. Além dos discursos difíceis de serem interpretados, a participante fala bastante pegue a visão e tome nota. Conceição, mãe da sister, explicou o significado das expressões. Pegue a visão significa fique atento, enquanto tome nota pode ser entendido como presta atenção na situação.

Bastião

Apelido carinhoso dos brothers sertanejos, Bastião está sendo falado por todos os participantes. Izabella Rios, irmã de Rodolffo, contou o significado do apelido.

- Bastião é algo sem muito significado. Rodolffo gosta da palavra e fica chamando todos os amigos assim. Ele foi chamando um e outro, e os amigos começaram a retribuir. Aí, todos se chamam de Bastião no ciclo de amizade.

Aulas, cria!

Arthur virou até meme na internet quando lançou a expressão para Carla Diaz. Mas o que significa? Ricardo, amigo do brother, ajudou a desvendar o mistério.

- Significa mandou bem. Como se a pessoa tivesse dado aula sobre tal assunto. Por isso, ele usa Aulas. E o cria já é no contexto popular de chamar um ou outro de cria. Como se fosse brother, irmão, mano. Para dizer que alguém é cria de algum lugar. Por exemplo: Fulano é cria do futebol. Ou seja, foi criado naquele assunto. Então quando ele conversa com a Carla, ele quer dizer que ela fez algo muito bem, por isso aulas, cria.

