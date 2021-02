Do Diário do Grande ABC



21/02/2021 | 00:01



O documentário Billie Eilish: The World’s A Little Blurry, que explora detalhes da vida pessoal e profissional da cantora norte-americana, terá sessões nos cinemas da rede UCI (www.ucicinemas.com.br). A estreia ocorre na quinta-feira (25) e segue com sessões em salas de alguns shoppings de São Paulo, sempre às 20h.

Produzida com exclusividade para o Apple TV+, a obra acompanha a jovem artista em turnê, em casa com a família e em meio à gravação do álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019), que levou Biilie ao estrelato mundial.

A direção é assinada por R.J. Cutler, com experiência em filmes, documentários e obras para a TV.