Competição de 'Free Fire' promete distribuir total de R$ 2.800 em vale compras

Luís Felipe Soares



21/02/2021 | 00:01



Uma competição de Free Fire promete agitar jogadores do Grande ABC e de outros pontos do Estado de São Paulo no mês de março. O popular battle royale será o palco para que jogadores possam colocar suas habilidades à prova de maneira mais competitiva do que apenas em partidas comuns. A Copa AD Games – Free Fire chega pronta para oferecer aos ganhadores premiação de R$ 2.800 em vales-compras para os melhores players.

Lançado em 2017, o game de ação-aventura é experiência em terceira pessoa onde o público deve explorar mapas, procurar por itens, preparar armamento e entrar em combate com adversários on-line. Os confrontos podem reunir até 50 personagens no mesmo mapa. Quem ficar por último na ilha, vence. Em 2020, o título foi o game mobile mais baixado do mundo.

A Copa AD Games – Free Fire tem inscrições gratuitas até 4 de março. As vagas são limitadas. Interessados devem ir pessoalmente nas lojas FN Games, do Atrium Shopping (Rua Giovanni Battista Pirelli, 155. Tel.: 3135-4500), e Furlan Imports e E.R. Informática, do Shopping ABC (Av.Pereira Barreto, 42. Tel.: 3437-7222), ambos em Santo André, e na loja Universo dos Games, no Shopping Praça da Moça (Rua Manoel da Nóbrega, 712. Tel.: 4057-8900), em Diadema. Os combates ocorrem nos dias 5, 6 e 7 de março.

A competição será disputada no modo sala personalizada, no mapa Bermuda. O vencedor levará para casa prêmio de R$ 1.000 em vales-compras. A organização é pela Liga Sorocabana de Games, com mais informações sobre o campeonato em sua página (www.instagram.com/ligasorocabanadegames).