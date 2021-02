Desejo de ter mais liberdade

Luís Felipe Soares



Ivan é um forte gorila capaz de mostrar parte de seu poder por meio de rugidos e batendo com as patas no peito. A descrição pode fazer o leitor imaginar um típico animal que vive em área selvagem na natureza, mas o personagem pouco se lembra de sua vida na floresta. Ele cresceu entre humanos e sendo astro de show especial dentro de um shopping nos Estados Unidos. Sua vida passa por mudanças e o público pode ver esses acontecimentos em O Grande Ivan, título original e exclusivo do Disney+ e disponível para assinantes do serviço de streaming.

A trama é baseada em história real de um gorila nascido na África na década de 1960, levado para o continente americano, atração de pequeno circo durante quase 30 anos e que só teve chance de voltar para um habitat mais saudável depois de protestos de pessoas que queriam libertá-lo. Tudo isso acaba por ser detalhe dentro da jornada mostrada no longa-metragem, mais centrado em alguns momentos do protagonista com seus amigos em meio ao show e com muita reflexão.

A ferocidade por trás da imagem do gigante primata faz com que o personagem principal seja a estrela das sessões diárias comandadas por Mack (papel de Bryan Cranston), tutor de Ivan desde pequeno. No cotidiano, o animal é bem tranquilo e vive a conversar, principalmente com Stella, uma elefante idosa que é sua melhor amiga, e o cão Bob. Todos se agitam com a chegada de Ruby, uma filhote de elefante que adora ouvir histórias dos mais velhos. A troca de ideias faz com que Ivan lembre de sua infância e uma promessa leva ele a querer que a novata tenha a chance de crescer na natureza.

Todos os animais ganham vida e conseguem falar por meio de efeitos visuais de computação gráfica. Mesmo sendo artificiais, lidam com questões e sentimentos reais, como alegria, tristeza, saudade e esperança. A habilidade que o gorila apresenta ao desenhar com giz de cera e tinta, por exemplo, mostra o quanto os bichos têm muito a mostrar para os seres humanos. Pelo lado deles, acreditam que alguns humanos podem surpreender de maneira positiva.

Maior primata tem peculiaridades

Parte da história de O Grande Ivan chama a atenção pela figura do protagonista. O gorila é a maior espécie entre os primatas e sua força sempre se destaca entre os animais.

Existem dois tipos do animal: os que vivem nas regiões montanhosas da África central, tendo pelos longos e grossos para lidar com o frio; e os que habitam as florestas da África central e ocidental, sendo que estes possuem pelos curtos e finos próprios para clima úmido e quente. Ivan faz parte do segundo grupo, com primatas tendo altura entre 1,20 e 1,80 metro e pesando de 68 a 180 quilos.

De maneira geral, os gorilas são vegetarianos, tendo folhas, talos, raízes, ervas e frutas em seu cardápio. Pequenos bichos e insetos, casos de formigas e cupins, podem servir de alimento se necessário. Um macho adulto pode consumir cerca de 18 quilos de vegetação por dia.

Entre curiosidades, está o fato de seus braços serem mais longos do que as pernas. Eles conseguem andar de maneira ereta, mas quase sempre se movimentam utilizando as quatro patas, o que ajuda na velocidade e no impulso. São muito inteligentes, podendo aprender linguagem de sinais e a realizar alguns desenhos.

Assim como os humanos, contam com 32 dentes e possuem impressões digitais únicas nos dedos.

A história que inspirou o longa-metragem tem roteiro baseado em livro de mesmo nome lançado em 2012 pela escritora norte-americana Katherine Applegate. Há cópias em português