Do Diário do Grande ABC



21/02/2021 | 00:01



Dados reunidos pelo Programa das Nações Unidas Para o Desenvolvimento, em parceria com a Universidade de Oxford (Inglaterra), analisaram como as pessoas compreendem as mudanças climáticas. Os organizadores afirmam que a pesquisa é a maior já realizada.

A maioria dos brasileiros (60%) apoia a conservação das florestas para evitar complicações no tempo e na natureza.

Cerca de 57% querem maior uso de bicicletas e veículos elétricos e 69% do público com idade inferior a 18 anos acreditam que a Terra vive uma emergência climática.