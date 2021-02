Criança desliga refrigerador e vacinas contra covid são perdidas no ES

19/02/2021 | 16:14



Na quinta-feira, 18, a cidade de Rio Bananal deveria aplicar a segunda dose da vacina contra a covid-19 nos profissionais de saúde do município, que fica a 177 quilômetros de Vitória, no Espírito Santo. Quando os primeiros funcionários chegaram à unidade de saúde, no entanto, perceberam que o refrigerador que guardava os imunizantes estava com a temperatura de 23°C - valor muito acima da temperatura indicada, entre 2 e 8°C. Após investigação, a Polícia Civil descobriu que uma criança de nove anos desligou o relógio de energia da unidade de saúde durante uma brincadeira. Abaixo do equipamento, a palavra "coronavirus" foi escrita com giz branco.

Segundo a prefeitura de Rio Bananal, 133 doses da Coronavac foram perdidas. "Me ligaram às 5h30 dizendo que a geladeira estava apitando e o prédio todo sem energia. Vim para cá e constatei que a nossa geladeira, que está cheia de vacinas, não só de covid, mas todas as vacinas do município, estava em 23 graus. Totalmente estragado", informou a coordenadora de imunização do município, Márcia Venturim, em um vídeo divulgado nas redes sociais.

Por ser uma cidade pequena, com aproximadamente 19 mil habitantes, os imunizantes ficam em um único refrigerador. Por isso, outras vacinas também foram afetadas com a queda de energia. A prefeitura ainda não confirmou a quantidade total de material perdido. Além das doses de Coronavac, 53 testes RT-PCR, usados para detectar se uma pessoa está contaminada com o novo coronavírus, ficaram estragados e serão devolvidos para o Laboratório Central do Estado, o Lacen.

A Polícia Civil informa que o inquérito será concluído e remetido ao Ministério Público, com cópia para o Conselho Tutelar do Município, que adotarão as providências cabíveis.

Secretaria Estadual de Saúde diz que vai repor doses perdidas

Depois de constatado o problema no refrigerador, a prefeitura de Rio Bananal encaminhou o ocorrido para a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Em nota, a pasta informou que as doses perdidas serão repostas. "O município deve preencher um formulário sobre o episódio que será remetido ao Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) para avaliação. Os parâmetros de estabilidade da vacina serão avaliados pelo INCQS sobre o uso ou não dos imunobiológicos. Enquanto estão sob análise do INCQS, a Sesa possui reserva técnica para suprir o município".

De acordo com o Painel covid-19, do Governo do Espírito Santo, Rio Bananal já vacinou 482 pessoas contra a covid-19.