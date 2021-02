Caio vence a prova do anjo pela segunda vez no BBB21 e brinca com a esposa: - Dá um sorriso dessa vez!

19/02/2021 | 16:10



Na tarde dessa sexta-feira, dia 19, rolou mais uma prova do anjo no BBB21 e, quem levou a melhor, foi Caio, pela segunda semana seguida!

Baseado em memória, o jogo consistia em tentar lembrar o máximo de detalhes possíveis de objetos expostos em um telão. O apresentador Tiago Leifert logo faria uma pergunta sobre a quantidade daquele objeto e os participantes teriam que responder usando os sinais de mais, igual ou menos. Quem tivesse certo, ganhava um ponto. Quem completasse cinco pontos primeiro, ganharia a prova.

Caso houvesse empate, rolaria um mata-mata, não importa quantos participantes tivessem. Depois, se continuasse o empate, os participantes restantes teriam que adivinhar o número de bolinhas de gude que estavam em uma caixa.

No começo do jogo, João e Projota estavam na liderança, mas depois, Caio alcançou os dois e acabou chegando na final, junto com Projota. Com todos os participantes eliminados, os dois disputaram um mata-mata, ou seja, rodadas finais até o momento que surgisse um vencedor - ou seja, Caio levou a melhor! Ele logo brincou que gostaria que a esposa dele desse um sorriso dessa vez, ao mandar um recado, para não causar mais confusão:

- Valéria, dá um sorriso dessa vez!

O vencedor, além de uma Smart TV, ganharia cinco mil reais.

Por ser a atual líder, Sarah não participou da prova. Karol Conká, Gilberto, Camilla e Arthur, também não participaram da dinâmica.

Com o seu colar de anjo, Caio optou por colocar Vih Tube e Thaís no castigo do monstro.

Você gostou do resultado?