Benitez pode desfalcar o Vasco na 'decisão' diante do Corinthians

19/02/2021 | 15:47



O Vasco poderá não contar com o meia Benítez no jogo decisivo diante do Corinthians, domingo, na Neo Química Arena, pela 37ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador sofre som uma lesão muscular e não participou dos últimos treinamentos da equipe, mas viajou com a delegação para São Paulo, nesta sexta-feira à tarde.

Benítez é o principal armador das jogadas ofensivas do Vasco e o responsável pelas cobranças de faltas. Caso ele não jogue, Carlinhos deverá herdar a vaga no meio-campo.

Durante o treino deste sábado pela manhã, no CT do Palmeiras, o técnico Vanderlei Luxemburgo vai definir a escalação do time é a tendência que o argentino fique de fora ou atue somente um tempo da partida que poderá decretar o rebaixamento do time de São Januário.

Com 37 pontos, o Vasco é o 17º colocado no Brasileirão e vai entrar em campo em Itaquera sabedor do resultado do jogo entre Fortaleza e Bahia, que se enfrentam no sábado, em Fortaleza.

Se o Vasco perder e o Bahia ganhar, a equipe carioca será rebaixada para a Série B. Um empate diante do Corinthians e a derrota do Fortaleza ainda vai permitir aos cariocas sonhar, pois ficarão com três pontos a menos, podendo igualar a pontuação na última rodada, mas com a necessidade de reverter um saldo de gols negativo de menos 20, enquanto os cearenses tem um saldo negativo de menos quatro.

Uma provável escalação a ser utilizada por Luxemburgo poderá formar com: Fernando Miguel; Léo Matos, Leandro Castan, Marcelo Alves (Ricardo Graça) e Henrique; Bruno Gomes, Leo Gil (Andrey) e Benítez (Carlinhos); Yago Pikachu (Ygor Catatau), Cano e Talles (Juninho).