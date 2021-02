MC Melody esclarece declaração sobre Anitta ser sua empresária e desabafa: - Precisaria agora

19/02/2021 | 15:11



Uma polêmica recente envolvendo Anitta e a cantora mirim MC Melody, de 14 anos de idade, deu o que falar após a poderosa se oferecer para ser empresária da adolescente, porém apenas quando ela completasse 17 anos de idade, para que estudasse antes. Após a proposta, a jovem dispensou a ajuda da cantora, alegando que quando tivesse a idade sugerida por Anitta, não iria mais precisar da ajuda dela, o que gerou várias críticas.

Em vídeo publicado em seu YouTube, Melody esclareceu suas declarações:

- Hoje em dia que todo mundo pega muito no meu pé sobre questão de roupa, de maquiagem, sobre todas as coisas que eu faço na minha vida. Não é segredo né gente? E tudo isso por causa da minha idade. Eu sempre tive 13 anos, agora tenho 14, graças a Deus saí dos 13, nunca saía. Por eu ser menor de idade, todo mundo falava sobre o que eu posso ou não fazer, sempre fui muito perseguida por causa disso sabe? (...) Eu falei que quando eu tivesse 17, 18 anos que eu poderia estar muito maior que ela, mas com isso eu não quis desmerecer ninguém.

Ela continuou esclarecendo que sempre foi muito fã de Anitta:

- Eu sou muito fã dela, desde o começo da carreira dela, e vou continuar sendo. Admiro muito ela, acho ela uma pessoa muito esperta. Eu não quero diminuir ela, mas a minha meta para os meus 17, 16 anos é ser tão famosa quanto a Anitta, ou até mais.

Em seguida, Melody elogiou seu pai pelo trabalho como seu empresário e falou mais uma vez que gostaria que Anitta fosse sua empresária atualmente, e não no futuro:

- Ela também estudava e cantava na minha idade, se eu precisasse de uma ajuda dela, que fosse agora.