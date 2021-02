Após fratura em dedo do pé, Arão deixa hospital e inicia tratamento em casa

19/02/2021 | 13:35



O volante Willian Arão deixou o hospital na manhã desta sexta-feira e já iniciou tratamento físico em casa. O jogador do Flamengo é baixa praticamente certa para a "final" contra o Internacional, domingo, no Maracanã. O jogo pode decidir o campeão do Campeonato Brasileiro, pela penúltima rodada.

"O atleta Willian Arão passou a noite no hospital Samaritano, na Barra da Tijuca. Recebeu alta na manhã desta sexta-feira (19.02) e está em casa, sob os cuidados do Departamento Médico do clube", informou o Flamengo.

Arão, que vem sendo improvisado na zaga do Flamengo pelo técnico Rogério Ceni, teve detectada a fratura num dos dedos do pé direito após participar normalmente do treino da equipe na quinta, no CT Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro.

Caso o jogador seja vetado pelo departamento médico do Flamengo, Gustavo Henrique deverá ser o escolhido por Ceni para compor a dupla de zaga com Rodrigo Caio no confronto de domingo. Depois, na quinta-feira, o time vai visitar o São Paulo, no Morumbi, pela rodada final do Brasileirão.

O Flamengo ocupa o segundo lugar no Brasileirão com 68 pontos, a um do Inter. Assim, o time gaúcho será campeão nacional em caso de vitória no domingo. Mas caso a equipe carioca ganhe, chegará ao seu último compromisso na primeira posição e só dependendo das suas forças para ser bicampeão.