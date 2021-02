Marília Mendonça alfineta fãs que pedem para ela se casar com Murilo Huff: Que pressa é essa?

19/02/2021 | 13:10



Vish! Marília Mendonça deu uma cutucada em seus seguidores que estão pedindo para que ela se case com Murilo Huff! O casal, que passou por um breve término, é pai do pequeno Léo, que completou um aninho de idade recentemente. Por meio do Twitter, a sertaneja postou o seguinte:

Rapaz, minha caixinha de perguntas só tem coisa sobre casamento!!!! Que pressa é essa de casar eu, gente? kkkkkk não priemos cênico.

Lembrando que não priemos cânico é uma clássica frase de Chapolin!

Ao comentar o post de um fã, Marília ainda disse:

Casamento, outro filho... não, gente... vai arrumar serviço, aproveita e arruma pra mim também porque fralda tá caro e a lata do leite com o mini monstrinho aqui de casa dura pouco kkkkk né, amor, @murilohuff?

E falando em casamento... por meio do Stories, Marília comentou sobre o noivado de Maiara e Fernando e revelou que foi a primeira a ficar sabendo da novidade! Um fã quis saber:

Feliz pelo noivado da Maiara?

A cantora, para responder, postou o print em que a amiga conta a notícia por mensagem:

Irmã, fiquei noiva! Não conta pra ninguém ainda. Mas eu queria que você soubesse antes que todo mundo.

Ela disse que ficou muito feliz e ainda desejou felicidade ao casal! Fofa, né?