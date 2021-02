"Ministério da Saúde omitiu informações sobre a entrega das vacinas pelo Butantan", diz Doria

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



19/02/2021 | 12:45



O governador do Estado de São Paulo João Doria (PSDB) rebateu, em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, a declaração do secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, que ontem atribuiu a responsabilidade do atraso da vacinação à entrega realizada do Instituto Butantan. Segundo o tucano e o presidente do instituto, Dimas Covas, trata-se de uma inverdade. "É inacreditável que o governo queira atribuir ao Butantan a sua incompetência, ineficiência e incapacidade", reclamou Doria.

Dimas Covas disse que até o momento foram entregues 9,8 milhões de doses. "Vamos colocar responsabilidade a quem tem responsabilidade. Aqui (exibe documentos) estão os ofícios ofertando doses para ao Ministério da Saúde, a partir de 30 de julho de 2020. Fizemos novos oficios com o mesmo teor em agosto, outubro e dezembro, não tivemos resposta. A resposta só saiu no dia 7 de janeiro. Um mês e pouco atrás assinamos contrato com o governo. Existe aqui uma falta de planejamento e descompromisso, porque em julho estavam ofertadas as vacinas. Sessenta milhões ainda em 2020 e nós não tivemos retorno. Cem milhões a partir de janeiro, que apenas agora foi concretizado o contrato. Isso mostra quem olha para a saúde da população e quem não olha. Em definitivo o nosso ministério tem de assumir a sua responsabilidade", reclamou Covas. "Tem de jogar a realidade e não a ficção", completou.

Ele reiterou que dos dias 23 de fevereiro a 2 de março serão entregues 3,4 milhões de doses da Coranavac. "Até abril totalizaremos 46 milhões de doses e, de maio até agosto, mais 54 milhões, claro, dependendo da chegada de insumos da China", ressaltou o presidente do Butantan.

A taxa de ocupação de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) está em 66,7% em todo Estado. Na Grande São Paulo, que inclui o Grande ABC, está em 66%. São Paulo tem 1.960.564 caso de infecção pelo coronavírus desde o início da pandemia. Até o momento 1.932.017 pessoas foram vacinadas em todo Estado.