19/02/2021 | 12:34



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços dos EUA subiu de 58,3 em janeiro para 58,9 em fevereiro, de acordo com dados preliminares medidos pelo IHS Markit. A leitura contrariou a expectativa de analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal, que projetavam queda a 58,0. O resultado, segundo comunicado do IHS Markit, é o maior em quase seis anos.

O PMI industrial, porém, recuou de 59,2 para 58,5 na mesma leitura, abaixo da projeção de analistas, que esperavam recuo a 59,0.

Já o PMI composto, que engloba serviços e indústria, registrou alta marginal de 0,1 ponto, a 58,8.