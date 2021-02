Robô Perseverance leva nome de Diadema para Marte

Vinícius Castelli

19/02/2021 | 12:19



Após sete meses de viagem, o robô Perseverance da Nasa, pousou em Marte na quinta-feira. Conhecido como o explorador mais sofisticado já enviado ao espaço, ele não foi só, levou consigo microchip com diversos nomes. E o Grande ABC está representado na missão graças aos alunos do campus Diadema da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo).

Os responsáveis pelo feito são os estudantes de engenharia de computação Alessandro de Santiago, Gerson de Carvalho, Maria Cristina Tessari-Zampieri, Reginaldo Mota e Rogério Missias de Oliveira.

“Temos muito interesse nas pesquisas e atividades espaciais, o que nos faz estar sempre antenados às ações divulgação pela Nasa”, afirmou Santiago.

A ação faz parte da campanha Send Your Name to Mars, que colocou em microchip nomes de cerca de 11 milhões de pessoas e instituições rumo ao planeta vermelho. O robo^ foi lanc¸ado dia 30 de julho de 2020, no Cabo Canaveral, Flo´rida, nos Estados Unidos.

O robô Perseverance tem como missão buscar vestígios de vida em local que já foi um lago há bilhões de anos. Carrega instrumentos para observar a geologia do local e transformar dióxido de carbono em oxigênio para viabilizar uma missão com humanos em Marte.

É possível acompanhar as novidades da missão por meio da conta oficial do Perseverance no Twitter (@NASAPersevere).

