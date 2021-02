Relatora da prisão de Daniel Silveira faz parte do Centrão e está no 3º mandato

19/02/2021 | 11:10



A deputada federal Magda Mofatto (PL-GO), escolhida pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para relatar o processo da prisão do seu colega Daniel Silveira (PSL-RJ), está em seu terceiro mandato na Casa. O nome de Magda Mofatto para a função foi confirmado pela Câmara nesta sexta-feira. Até quinta, o deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP) era apontado por líderes de partidos como relator do caso. No entanto, antes de ser formalizado por Lira, Sampaio publicou um vídeo em sua página no Facebook condenando a atitude de Daniel Silveira.

Silveira, que é da ala bolsonarista, foi preso na noite de terça-feira, 16, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes após dirigir ameaças e ofensas aos membros da Corte e fazer apologia à ditadura militar.

A prisão foi chancelada em seguida por unanimidade pelos 11 ministros do Supremo.

Diferentemente de Sampaio, Moffato faz parte do Centrão, grupo político que elegeu Lira para a presidência da Câmara. O tucano apoiou o deputado Baleia Rossi (MDB-SP).

A sessão do plenário que vai deliberar sobre a situação de Silveira está marcada para as 17 horas desta sexta-feira.