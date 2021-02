Ana Maria Braga deixa de apresentar o Mais Você em casa e volta para novo cenário em estúdio de São Paulo

19/02/2021 | 11:10



Ana Maria Braga vai voltar para o estúdio de gravação em São Paulo! A apresentadora estava trabalhando em casa, mas anunciou que o programa Mais Você será feito nos estúdios da Rede Globo a partir da próxima segunda-feira, dia 22. Segundo a colunista Patricia Kogut, a atração vai ganhar um novo cenário e Ana Maria comentou sobre as expectativas para essa mudança:

- Muito de mim está nele. Quando entrei pela primeira vez, fiquei encantada, emocionada. Me sinto voltando para casa depois de uma longa viagem e revendo amigos que só via e conversava pelo celular e em reuniões online. Estou com a sensação de que estou estreando um programa, com aquele frio na barriga, ansiosa e cheia de expectativa.

Ana, que recentemente adotou o cabelo colorido para apresentar o programa, afirmou que pretende fazer mais mudanças no visual:

- Estou ansiosa pra o retorno ao estúdio. Nosso cenário está extremamente diferente e lindo. A partir da estreia, também vou ousar ainda mais no visual com outras cores de cabelo.

Ainda de acordo com a colunista, a apresentadora revelou que fica feliz com a repercussão do programa:

- Fico acarinhada com o amor das pessoas, feliz com a criatividade dos memes e sempre orgulhosa por saber que meu trabalho tem reconhecimento pelo público.

No Instagram, Ana registrou o último programa em casa neste sexta-feira, dia 19, e escreveu:

Retratos do último dia de Mais Você em casa. Vou sentir saudades dessa fase... Segunda, dia 22, estamos de volta aos estúdios Globo em São Paulo. Ansiosos?