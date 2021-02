Luciana Gimenez encanta seguidores ao publicar foto ao lado do namorado: Maravilhosos e combinando!

19/02/2021 | 11:10



O amor está no ar! Na última quinta-feira, dia 18, Luciana Gimenez publicou um clique ao lado do namorado, Eduardo Buffara, mostrando que os dois estavam fazendo um passeio de barco em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Na imagem, os dois aparecem abraçadinhos, usando óculos de sol e roupas de banho combinando! Enquanto Luciana usava um biquíni em um tom forte de amarelo, Eduardo optou por uma suga da mesma cor, porém num tom mais pastel. Tem coisa mais romântica?

Os seguidores, é claro, se derreteram pelo casal e o post atraiu até mesmo os comentários de alguns famosos:

Lindosss! Casalzão, elogiou um seguidor;

Maravilhosos e combinando!, apontou outro;

Que lindos, comentou Bárbara Evans;

Combinando!, comemorou Júlia Pereira, inserindo também um emoji apaixonado.