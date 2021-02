Como falar comigo mesmo no WhatsApp?

Bianca Bellucci

Do 33Giga



19/02/2021 | 10:48



Além de conversar com amigos e familiares, o WhatsApp também pode servir para enviar anotações rápidas para você mesmo, bem como fotos, áudios e vídeos. Há diversas formas de fazer isso. Tanto é que, a seguir, o 33Giga ensina três métodos diferentes. Confira!

Converse pelo ChatDireto

O ChatDireto é um site que permite falar com uma pessoa no WhatsApp sem a necessidade de adicioná-la à agenda do celular. Aqui, para conversar consigo mesmo, é simples e rápido. Acesse a ferramenta por meio de seu navegador mobile favorito. Em seguida, digite o seu número de celular. Automaticamente, a ferramenta se conectará ao WhatsApp e abrirá um chat de você para você.

Adicione seu número na agenda

Outra alternativa para mandar uma mensagem para você mesmo via WhatsApp é adicionar seu número na agenda do celular. Para isso, basta ir até o discador e digitar seu telefone. No Android, clique em “Criar novo contato”. Já no iOS, é necessário selecionar “Adicionar Número” e depois “Criar Novo Contato”. Dê um nome e salve.

Agora, abra o WhatsApp. No Android, dê um toque no botão verde, localizado no canto inferior direito, e abra a conversa com seu número de telefone. Os usuários de iOS, por sua vez, devem selecionar o lápis, no canto superior direito, e procurar por seu celular para começar a conversar consigo mesmo.

Crie um grupo de uma pessoa

“Como criar um grupo de uma pessoa no WhatsApp” está entre as principais pesquisas no Google. Na prática, a ideia por trás dessa busca é conversar sozinho. Mas, para utilizar esse método, o usuário deve primeiro incluir um contato e, depois, excluir essa pessoa.

No Android, na tela inicial do WhatsApp, vá aos três pontinhos no canto superior direito e entre em Novo grupo. No iOS, clique no lápis e, depois, em Novo grupo. Inclua a pessoa que vai ser excluída na sequência e dê um nome ao bate-papo. Tire seu amigo e pronto! Agora, é possível falar sozinho.