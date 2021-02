McDonald’s inaugura o seu primeiro restaurante dentro de games

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



19/02/2021 | 10:48



O McDonald’s estreou em grandes eventos da cultura pop no Brasil na CCXP de 2019. Agora, a marca apresenta uma novidade para o mundo dos games. O Méqui 1000, restaurante icônico da rede localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), estará dentro de Minecraft e The Sims 4.

O Méqui 1000 de Minecraft será o primeiro restaurante funcional desse universo. Nele, os jogadores poderão encontrar um cupom com um QR Code que, ao ser escaneado, direcionará o usuário para que ele faça seu pedido via McDelivery. Para apresentar o restaurante virtual, dois nomes de peso do game foram convidados: AuthenticGames e S0ldierBr. Eles farão um tour virtual pelo trecho recriado da Av. Paulista, mostrando os detalhes do espaço. A live acontece sábado (20) às 19h no YouTube e na Twitch de cada perfil.

Já em The Sims 4, o restaurante apareceu nesta quinta-feira (18) em um episódio da websérie Girls in the House. A unidade do McDonald’s foi criada especialmente para a produção, que é comandada pelo criador de conteúdo e influenciador Raony Phillips.

Para continuar interagindo com o público, o mapa do Méqui 1000 em Minecraft seguirá aberto para quem quiser jogar. E toda vez que a fachada for redecorada no mundo real, ela também será atualizada no game, trazendo novidades. Como de costume, os players podem compartilhar suas interações e versões do restaurante. Em The Sims 4, por sua vez, os jogadores terão acesso aos objetos de construção do Méqui 1000 para baixar e criar suas próprias histórias. Para explicar como acessar as novidades, nos dias seguintes a cada uma das ações, o McDonald’s disponibilizará nos stories de suas redes sociais o “passo a passo” para acessar os elementos.