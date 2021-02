Tinder revela o que está reservado para cada signo do horóscopo chinês em 2021

Da Redação, com assessoria

O horóscopo chinês é dividido em 12 animais. Aqui, cada ano é representado por um desses bichinhos e as pessoas nascidas neste ciclo são regidas por ele. Vale destacar também que, quando chega o 13º ano, a regência volta para o primeiro pet da lista. Em 2020, o Ano do Boi começou oficialmente em 12 de fevereiro, trazendo esperança, oportunidades e desafios.

Para saber sobre o lado amoroso, o Tinder consultou um numerologista de Taiwan. Segundo ele, normalmente, quem é do signo de Boi, não combina nem um pouco com quem nasceu no ano da Cabra. Mas, como imprevisibilidade é a palavra de vez, em 2021 essa será uma combinação dos céus. Abaixo, confira as previsões completas.

Rato

Anos de nascimento: 1972, 1984 e 1996

Previsão: positividade é a palavra da vez. Este ano, sua sorte no amor pode não ser a melhor de todas, mas muito por conta dos pensamentos negativos que acabam se manifestando. Ratos são borboletas sociais, e muito queridos, então abrace o seu eu autêntico e seja você. Leve seu charme para o Tinder e não hesite em responder aos matches para que eles não pensem que você é a Elsa, rainha do gelo.

Cores da sorte: preto verde e cinza

Matches da sorte: macaco e dragão

Hora do Lucky Swipe: 1h às 3h

Localização da sorte: oeste e além. Conecte-se com pessoas de diferentes culturas e você se verá imerso em novas experiências.

Boi

Anos de nascimento: 1961, 1973, 1985 e 1997

Previsão: as pessoas nascidas no ano do Boi são conhecidas por serem pacientes e metódicas – bons traços para trazer para 2021, especialmente quando se trata da sua vida social. Elas também são conhecidas por sua confiabilidade. Suas opiniões afiadas. As biografias do Tinder, por sua vez, costumam ser interessantes e ótimas para puxar aquele papo inicial.

Cores da sorte: vermelho

Matches da sorte: cobra, rato e galo

Hora do Lucky Swipe: 23h às 1h

Localização da sorte: sudoeste

Tigre

Anos de nascimento: 1962, 1974, 1986 e 1998

Previsão: é hora de se conectar com o seu lado emocional. Leve seu instinto de tigre e muita coragem ao longo deste ano e não se intimide em se conectar com o maior número possível de pessoas. Abra-se para mais oportunidades tendo seu perfil verificado no Tinder, bem como fotos e biografias atualizadas. Vá além de um simples “Oi” ao iniciar uma conversa com alguém. Esta é a hora de aumentar o charme e a confiança naturais.

Cores da sorte: dourado, branco e um toque de pink

Matches da sorte: cachorro

Hora Lucky Swipe: 21h às 23h

Localização da sorte: noroeste

Coelho

Anos de nascimento: 1963, 1975, 1987 e 1999

Previsão: os coelhos são naturalmente sociáveis e falantes, então seus pares vão se divertir se conectando com você. Aliás, os ares são bons para todos os matches, mas os cosmos dizem que você terá sorte especial com pessoas com uma diferença de idade de 8 anos.

Cor da sorte: turquesa

Matches da sorte: porco e ovelha

Hora Lucky Swipe: 19h às 21h

Localização da sorte: noroeste

Dragão

Anos de nascimento: 1964, 1976, 1988 e 2000

Previsão: os dragões são conhecidos por serem ousados e destemidos, muitas vezes desinibidos. Enquanto você nutre as melhores intenções para encontrar o melhor match, lembre-se de projetar o mesmo senso de perfeccionismo interiormente para melhorar a si mesmo. Explore sua natureza engenhosa. Se você precisar de um empurrãozinho, dê um LIKE para um amigo nascido no ano do galo – ele pode te dar apenas o reforço de que você precisa.

Cores da sorte: turquesa, roxo e vermelho escuro

Matches da sorte: macaco, rato e ovelha

Hora Lucky Swipe: 17h às 19h

Localização da sorte: oeste

Cobra

Anos de nascimento: 1965, 1977, 1989 e 2001

Previsão: são pessoas conhecidas por sua inteligência e agudo senso de julgamento e, quando se trata de fazer novas conexões, elas têm uma lista organizada de requisitos. No entanto, às vezes, o ideal é deixar coração e a intuição liderarem.

Cores da sorte: turquesa e pink

Matches da sorte: boi, ovelha e macaco

Hora Lucky Swipe: 15h às 17h

Localização da sorte: sul

Cavalo

Anos de nascimento: 1966, 1978, 1990 e 2002

Previsão: 2020 pode ter sido difícil, mas seu espírito indomável o fez seguir em frente. Este ano, você verá sua sorte mudar e, lenta mas seguramente, fará conexões com pessoas incríveis. Respeito e admiração serão fáceis para você em 2021.

Cores da sorte: cinza, amarelo e marrom

Matches da sorte: ovelha, tigre e cachorro

Hora Lucky Swipe: 13h às 15h

Localização da sorte: sudeste

Cabra

Anos de nascimento: 1967, 1979, 1991 e 2003

Previsão: embora os momentos de solidão não seja um problema para as introspectivas cabras, pode ser que 2021 tire vocês da zona de conforto. Afinal, sua natureza empática e gentil é exatamente o que todos precisam após 2020. Se uma sexta-feira à noite socialmente distanciada é sua recarga ideal, coloque um de seus pijamas mais confortáveis e deixe o Tinder fazer o trabalho por você.

Cores da sorte: marrom, bege e amarelo pastel

Matches da sorte: porco, coelho e cavalo

Hora Lucky Swipe: 11h às 13h

Localização da sorte: norte

Macaco

Anos de nascimento: 1968, 1980 e 1992

Previsão: as pessoas nascidas no ano do macaco têm confiança e carisma naturais. Em 2021, é hora de realçar ainda mais essas características. Esteja você procurando pelo seu verdadeiro amor no Tinder ou apenas expandindo suas conexões, seus matches serão atraídos por sua exuberância juvenil. Sua natureza atrevida, por sua vez, às vezes pode ser divertidamente desafiadora de lidar. Então, lembre-se de investir tempo em suas conexões.

Cores da sorte: tons pastéis e terrosos

Matches da sorte: cobra, dragão e rato

Hora Lucky Swipe: 9h às 11h

Localização da sorte: Noroeste para outros países – alô, função Passaporte!

Galo

Anos de nascimento: 1969, 1981 e 1993

Previsão: os nascidos no ano do galo são decisivos e lógicos. Eles ainda são conhecidos por prestar atenção à sua aparência. A inteligência rápida e a personalidade humorística são outros grandes atrativos. Vale destacar que, embora alguns encontros casuais estejam planejados para 2021, provavelmente chegará um momento em que você precisará tomar uma decisão se deseja desacelerar as coisas e encontrar o match perfeito.

Cores da sorte: vermelho e amarelo claro

Matches da sorte: cobra e boi

Hora Lucky Swipe: 7h às 9h

Localização da sorte: sudeste

Cachorro

Anos de nascimento: 1970, 1982 e 1994

Previsão: as pessoas nascidas no ano do cachorro são conhecidas por sua lealdade instintiva e por ter a sensação de que seus matches nem sempre retribuem. Revele seu lado lúdico e mantenha as coisas leves e casuais enquanto alinha suas intenções de namoro com seus pares. Embora sua natureza honesta seja revigorante em um mundo digital, será bom se proteger ferozmente este ano.

Cores da sorte: verde escuro e cinza

Matches da sorte: tigre e cavalo

Hora Lucky Swipe: 5h às 7h

Localização da sorte: sudoeste

Porco

Anos de nascimento: 1971, 1983 e 1995

Previsão: aqueles que nasceram no ano do porco têm a sorte de ter amizades e relacionamentos favoráveis em 2021. No entanto, sua personalidade feliz e tranquila pode colocá-lo em uma situação complicada em que as relações serão desafiadas. Porcos são sinceros e honestos por natureza, então lembre-se de ser franco sobre suas intenções de namoro em suas conversas com seus pares – eles certamente apreciarão isso.

Cores da sorte: rosa e cores pastéis em tons amarelo e azul

Matches da sorte: coelho, cabra e tigre

Hora Lucky Swipe: 3h às 5h

Localização da sorte: sudoeste