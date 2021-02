César Filho recebe alta de hospital após internação por covid-19

19/02/2021 | 10:29



César Filho recebeu alta do Hospital Vila Nova Star na tarde da quinta-feira, 18, após ser internado por causa da covid-19. O apresentador da Record TV foi diagnosticado com o novo coronavírus no início de fevereiro e teve de ser afastado da televisão.

A esposa dele, Elaine Mikely, que também chegou a contrair a doença, comemorou a recuperação do marido.

"Só Ele (Deus) sabe o quanto sou grata nesse momento por estarmos curados do covid-19. Meu Deus todos poderoso, muito obrigada por estar com conosco todos esses dias", escreveu na legenda da foto publicada nas redes sociais em que aparece com César Filho, ambos com máscaras de proteção. Ele segura um buquê de flores e ela um cartaz com as palavras "vibrando cura".

Nesta quinta-feira, o apresentador se surpreendeu ao reencontrar a filha, Luma César, e publicou um vídeo no Instagram. "Meu reencontro com minha filha, @luma.cesar, logo após sair do hospital. Foi ela quem me levou pra la´, com apreensão e muitas incertezas. Fez questão de ir nos buscar, desta vez, com outro sentimento e gratidão. Na verdade, Pai & Mãe são os Super-Heróis dos filhos. De vez em quando, surge uma #Kriptonita no caminho e acaba com os nossos poderes. Mas, Deus nos acolhe em sua infinita bondade e misericórdia, para nos ajudar. Mais uma vez, muitíssimo obrigado", declarou.