ViradaSP Online tem parceria com Mauá

19/02/2021 | 09:36



A ViradaSP Online deste sábado, 20, será realizada em parceria com a cidade de Mauá, selecionada a partir de chamada pública realizada por intermédio do programa #JuntosPelaCultura e será transmitido pela plataforma #CulturaEmCasa. O evento é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado

de São Paulo, com gestão da Organização Social Amigos da Arte e consolidou-se no calendário cultural do estado de São Paulo, reunindo grandes nomes de diferentes linguagens artísticas divulgando a cultura local das cidades paulistas para todo Brasil.

A ViradaSP Online deste final de semana acontece das 12h à 0h e apresenta algumas atrações ao vivo do Teatro Sérgio Cardoso como o show do cantor e compositor Carlos Dafé com participação da cantora Quelynah, um dos principais nomes do R&B brasileiro, o show da banda Filosofia Reggae, do cantor argentino Kevin Johansen com a apresentação do seu álbum Algo Ritmos, o show de Posse Mente, um dos nomes mais importantes do rap nacional e o show do grupo Cordel Do Fogo Encantado com a apresentação do disco Viagem Ao Coração Do Sol.

Outras duas atrações também ao vivo, porém de forma remota, são o espetáculo Frida Kahlo interpretado pela artista Christiane Tricerri e o show do J*Z Sound System Roots Phavella, um sistema de som especializado na música reggae sob forte inspiração dos sistemas de som Jamaicanos e Ingleses. As demais atrações que compõe o evento de sábado são locais e foram gravadas na cidade de Mauá como o espetáculo de dança "Algo Sobre o Caos, Corpos e Conexões", a narrativa “O Bicho que Ajudou o Homem” com a Cia Cordelística, o espetáculo “Vidas Secas, uma cantata nordestina”, o show da corporação musical “Lyra de Mauá”, o show dualista “Musica

Brasileira Autoral” de Carlinhos Brasil, um concurso de batalha de rimas intitulado Batalha Das Pistas além do show da banda “Livro dos Dias” em um Tributo à icônica banda nacional, Legião Urbana.

Em Mauá, a programação terá teatro, diversos estilos musicais, além de algumas entrevistas com importantes personagens para exemplificar de forma clara a diversidade cultural do município. Dentre elas, o público poderá conferir a entrevista com Mônica Alves da escola de Dança Mônica Ballet, com o professor e coreógrafo Vinicius Araújo, com a atriz Marcia Oliveira, dentre outros.

Serviço:

Virada SP Online Mauá



12h: Espetáculo de Dança "Algo sobre o caos,

corpos e conexões"

12h30: O Bicho que Ajudou o Homem, com a Cia

Cordelística

13h: Frida Kahlo, com Christiane Tricerri

14h: Vidas Secas, uma cantata nordestina

14h30: Carlos Dafé participação Quelynah

16h20: Filosofia Reggae

17h30: Lyra de Mauá volta às Raízes.

17h30: J*Z Sound System Roots Phavella

18h: Kevin Johansen

19h10: Carlinhos Brasil! Show Dualista M.B.A!

20h: Batalha Das Pistas (concurso de Batalhas

de Rimas)

21h: Posse Mente Zulu

22h10: Cordel Do Fogo Encantado

23h20: Banda Livro dos Dias - Tributo à Legião

Plataforma:

www.culturaemcasa.com.br