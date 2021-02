Cesar Filho tem reencontro emocionante com a filha após ficar internado - e até Ticiane Pinheiro se emociona: Chorei

19/02/2021 | 08:11



Depois de Cesar Filho finalmente ter alta na última quinta-feira, dia 18, após ficar internado por dias no hospital para se recuperar do novo coronavírus e também tratar uma pneumonia bacteriana, o reencontro do apresentador da Record TV com a filha foi para lá de emocionante - e ele mostrou tudo nas redes sociais.

Com filmagem feita por Elaine Mickely, esposa de Cesar que também testou positivo para a Covid-19 e ficou todo o tempo ao lado do amado durante os dias de recuperação, é possível ver que todos estão visivelmente emocionados com a possibilidade de se abraçarem novamente.

No post, Cesar escreveu na legenda:

Meu reencontro com minha filha, @luma.cesar, logo após sair do hospital. Foi ela quem me levou pra lá, com apreensaÌ?o e muitas incertezas. Fez questaÌ?o de ir nos buscar, desta vez, com outro sentimento e gratidaÌ?o. Na verdade, Pai & MaÌ?e saÌ?o os Super-Heróis dos filhos. De vez em quando, surge uma #Kriptonita no caminho e acaba com os nossos poderes. Mas, Deus nos acolhe em sua infinita bondade e misericórdia, para nos ajudar. Mais uma vez, muitíssimo obrigado ao @zeballos59 #DrZeballos e toda a equipe maravilhosa do @hospitalvilanovastar #HospitalVilaNovaStar. Minha gratidaÌ?o a voceÌ? que se preocupou comigo, torceu e orou por mim mim. Que Deus te abençoe!!! #ObrigadoSenhor #ObrigadoJesus #deusebomotempotodo #otempotododeusébom #deusnocando #deusefiel Momento registrado pela minha amada, @elainemickely #LumaCesar #ElaineMickely #famíliacesar

� claro que o vídeo emocionou a todos, fazendo com que Cesar recebesse mensagens de apoio de alguns famosos.

Elaine, por exemplo, escreveu:

Eu não consigo assistir esse vídeo sem chorar! @luma.cesar

Já Ticiane Pinheiro se emocionou junto:

Coisa mais linda. Emocionante. Chorei.

E Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, comemorou:

Viva.