Mais votados, LeBron e Durant serão os capitães dos times do All-Star Game

18/02/2021 | 22:55



Após marcar o All-Star Game para 7 de março e confirmar que os eventos se concentrarão em um dia, a NBA divulgou nesta quinta-feira os capitães para o confronto festivo, em Atlanta. E eles serão LeBron James e Kevin Durant, os mais votados das conferências Oeste e Leste, respectivamente.

Eles foram os mais votados e, por isso, vão ocupar esses postos. Em seu 17.º All-Star Game, LeBron, do Los Angeles Lakers, só tem menos participações do que Kareem Abdul-Jabbar (19) e Kobe Bryant (18). E recebeu 5,9 milhões de votos neste ano. Os outros escolhidos do Oeste foram Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Nikola Jokic (Denver Nuggets) e Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers).

No Leste, além de Durant, em seu 11.º All-Star, os escolhidos foram o grego Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), o camaronês Joel Embiid (Philaldelphia 76ers), além de dois parceiros do Brooklyn Nets, Kyrie Irving e Bradley Beal.

Os votos dos fãs tiveram peso de 50% no processo de seleção dos titulares, com 25% para os jogadores e outros 25% para a imprensa. Os reservas serão anunciados na terça-feira, em votação dos técnicos da NBA.

As escalações para serão definidas pelo NBA All-Star Draft, em 4 de março, quando LeBron e Durant vão escolher seus companheiros em um grupo de jogadores votados como titulares e reservas de cada conferência, podendo selecionar os atletas sem obedecer à respectiva conferência. O astro dos Lakers ganhou os três jogos disputados nesse formato, diante de Curry em 2018 e contra Antetokounmpo em 2019 e 2020.

Como parte dos eventos deste ano, a NBA e a Associação de Jogadores Profissionais de Basquete (NBPA, na sigla em inglês) anunciaram um compromisso de doação de mais de US$ 2,5 milhões (R$ 13,6 milhões) em recursos para faculdades e universidades ligadas à cultura da comunidade negra e para apoiar iniciativas sobre equidade e conscientização sobre cuidados e vacina em combate à covid-19.