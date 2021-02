Sustentabilidade e gestão de resíduos

Luis Felipe Xavier*

Robson da Silva Moreno**



18/02/2021 | 22:56



O Grande ABC faz parte de uma das maiores aglomerações urbanas (Região Metropolitana de São Paulo), um dos maiores polos geradores de RSUs (Resíduos Sólidos Urbanos) do mundo. O enfrentamento dessa questão ambiental, que atinge praticamente todas as dimensões (social, econômica e ambiental), passa pelo desafio da articulação entre municípios de diferentes regiões, além do Grande ABC, na gestão de um recurso que é encarado como ‘externalidade’, ou seja, como um efeito colateral de um processo econômico, cujo ônus recai sobre a toda a sociedade. Tratamos deste tema em nota técnica da 15ª Carta de Conjuntura do Observatório Conjuscs (lançada em dezembro de 2020).

O fato de o conceito de desenvolvimento sustentável ter sido largamente utilizado a partir do fim do século XX, inclusive como norteador das ações referentes ao planejamento urbano, entre eles, os de RSU, resultou em esforços para a inserção da questão social e ambiental na busca por novos paradigmas de desenvolvimento. Tal processo produziu uma publicação, por parte da ONU (Organização das Nações Unidas) em 2015, de uma nova agenda de desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030, composta pelos 17 ODSs (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). O recente estudo da pesquisadora da Universidade de Victoria (Canadá) Jutta Gutberlet, demonstra a importância de uma das metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a inserção dos catadores no processo de gestão integrada dos RSUs, pois essa meta atende a vários ODSs da Agenda 2030.

Com base nesses pressupostos, analisou-se as informações sobre a geração de RSU e os indicadores retirados do SNIS (Sistema Nacional de Informações em Saneamento), referente ao ano de 2018, que mostram que as taxas de cobertura de coleta seletiva porta a porta dos municípios de Santo André e São Caetano cobriam a totalidade do município (100%), seguidos por São Bernardo (99,10%) – cidades com maior taxa de recuperação de recicláveis em relação à quantidade de RSU coletado. O município de Santo André, pioneiro na região na aplicação do programa de coleta seletiva, tem a segunda massa per capita recolhida via coleta seletiva e a segunda massa recuperada per capita, porém, seu aproveitamento é de apenas 2,21%, abaixo de São Bernardo – com 2,63%. Na outra ponta da tabela estão os municípios com taxas de recuperação abaixo de 1%, Mauá e Ribeirão Pires.

Por meio dos dados coletados podemos comparar a massa recolhida e a massa recuperada, via coleta seletiva, que leva a estimar que, entre o que é coletado como fração seca do RSU, e o que é de fato recuperado, há problemas de triagem nas cooperativas, e talvez possa ser acrescentada segregação na fonte inadequada. A taxa de recuperação de recicláveis em relação à quantidade de resíduos sólidos urbanos, portanto, é ainda pequena em todos os municípios do Grande ABC. Estes dados revelam a necessidade de serem aprofundadas e aperfeiçoadas políticas de inserção e aperfeiçoamento da gestão das cooperativas de catadores, assim como os agentes envolvidos nos diversos elos da complexa cadeia de gestão dos RSU no Grande ABC.

Salta aos olhos o quanto a gestão dos resíduos sólidos, por meio do aumento da cobertura da coleta seletiva, pode ser melhorada nos municípios de Rio Grande da Serra (0%), Diadema (3,56%), Mauá (10,68%) e Ribeirão Pires (12,23%). A mudança de postura fortaleceria as redes de coleta e melhoraria todos os indicadores socioeconômicos, lembrando que esses municípios têm parte de seu território e, alguns, a sua totalidade, em áreas extremamente frágeis sob o aspecto ambiental – em área de proteção e recuperação de mananciais – Billings.

Repensar o nosso padrão de produção e reprodução social, principalmente do quanto a negligência ante o bem comum tem custado um estado de estagnação à sociedade como um todo, com queda na produção, consumo, salário real etc. Basta abrir os dados para ver que estamos no limite da barbárie e que a prevalência de medidas de austeridade, testadas (sob um estado de choque e de contenção), defendidas (sob uma justificativa moral) e impostas (para obtenção de financiamento) aos países da periferia só acarretam distopias, desigualdade e fome. Os números revelam isso.





* Professor e mestre em planejamento urbano e regional pela FAU-USP (2009), docente do curso de arquitetura e urbanismo da USCS e pesquisador do Observatório Conjuscs



** Professor e mestre em estruturas ambientais urbanas pela FAU-USP (2004), doutorando em planejamento e gestão do território pela UFABC e pesquisador associado do projeto de pesquisa financiado pela Fapesp Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista Face à Variabilidade Climática, convidado do Observatório Conjuscs.