Biden irá anunciar US$ 4 bilhões para a iniciativa Covax em reunião do G7 amanhã

18/02/2021 | 22:12



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, irá anunciar um total de US$ 4 bilhões como contribuição para a iniciativa de vacinação Covax, segundo disse hoje fonte administração. Os planos serão detalhados amanhã, em reunião do G7, grupo com as economias mais desenvolvidas do mundo. Além do tema, serão tratados a recuperação da economia global, mudanças climáticas e as tensões com a China.

Biden irá anunciar primeiro um investimento de US$ 2 bilhões, afirmou a fonte a repórteres. A outra parte da contribuição deverá ocorrer entre 2021 e 2022. A administração do ex-presidente Donald Trump ficou de fora da iniciativa na medida em que o líder decidiu se retirar da Organização Mundial da Saúde (OMS), que comanda a Covax. O projeto visa garantir doses da vacina contra a covid-19 para ao menos 20% da população dos 92 países mais pobres do mundo até o final de 2021. A iniciativa já garantiu 2,2 bilhões de doses de vacina este ano.

"A pandemia não irá acabar a menos que tenha fim globalmente", afirmou a fonte da administração.

Fonte: Dow Jones Newswires.