1º de Maio receberá maratona

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



19/02/2021 | 00:01



O Estádio 1º de Maio será palco constante de jogos do Campeonato Paulista da Série A-2 nos próximos dois meses. Casa de EC São Bernardo e São Bernardo FC, o local receberá, em um intervalo de 56 dias, jogos das 15 rodadas da primeira fase – o equivalente a uma partida a cada 3,7 dias – e poderá seguir sendo utilizado no mata-mata em caso de classificação de um ou dos dois times. Para aguentar tal maratona, vem sendo desenvolvido trabalho de fortalecimento do gramado. Registro realizado ontem pela manhã pelo repórter-fotográfico Nario Barbosa ainda mostra o campo bastante amarelado, mas é parte do processo. A expectativa é a de que em breve esteja verde e pronto.

Rivais dentro de campo, existe trabalho em conjunto entre Cachorrão e Tigre pela manutenção do local. O Alvinegro entra com o investimento, enquanto o Aurinegro tem os funcionários responsáveis pelos procedimentos. “Está sendo feito trabalho inicial, com cortes verticais e máquina de giro zero. Essa primeira etapa de manutenção e revitalização foi custeada pelo EC São Bernardo e nós arcamos com os dois funcionários que trabalham no estádio. Existe orçamento que aguardamos aprovação para que os dois clubes entrem como parceiros para poder fazer a manutenção do gramado ao longo da competição. Houve uma sintonia dos clubes para cuidar do gramado”, explicou o gerente de futebol do São Bernardo FC, o ex-goleiro e ídolo Daniel Flumignan.

Segundo o vice-presidente do EC São Bernardo, Gigio Sareto, foram gastos inicialmente R$ 10 mil para aquisição de produtos para serem aplicados no campo, “como herbicidas e adubo”, e para os próximos quatro meses são previstos mais R$ 30 mil para aluguel do maquinário para realizar a manutenção do gramado. “Não temos todas as máquinas necessárias, então terceirizamos para estes meses que o campo será mais utilizado. Depois, se a gente for disputar a Copa Paulista, vamos ver se continuamos”, declarou o dirigente, que continuou. “Cuidamos (o Cachorrão) do gramado há dois anos. Como está bem judiado, precisa dar uma revitalizada, trabalhada e fazer tudo o que precisa para que fique em perfeito estado para esta Série A-2.”

Segundo Gigio, o EC São Bernardo vem cuidando do 1º de Maio a pedido do prefeito Orlando Morando (PSDB). “Em contrapartida a Prefeitura me deixa treinar em campos da cidade”, explicou.

O primeiro jogo no 1º de Maio desta Série A-2 será no dia 27, entre EC São Bernardo x Oeste. Na sequência, o estádio recebe a partida entre São Bernardo FC x Red Bull Brasil e, assim, os times vão revezando sucessivamente a utilização do estádio, que em 13 de março terá pela primeira vez na história o clássico batateiro entre as equipes. O último compromisso da primeira fase está datado para 24 de abril e a praça esportiva são-bernardense sediará Tigre x Velo Clube.