Mauá antecipa vacinação entre 80 e 84 anos

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



19/02/2021 | 07:00



Assim como Diadema e Ribeirão Pires, Mauá vai antecipar a vacinação contra a Covid para idosos entre 80 e 84 anos, prevista pelo governo do Estado para acontecer a partir do dia 1º de março – em Santo André idosos com 84 anos serão protegidos a partir de amanhã. A imunização ocorre hoje, no sistema drive-thru, em 14 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e no Ginásio Celso Daniel para os munícipes da faixa etária cadastrados no site vacinaja.sp.gov.br.

A Prefeitura explica que qualquer idoso dentro da faixa etária e que more em Mauá pode ser vacinado nos pontos montados pela administração. É preciso levar CPF, comprovante de endereço e o comprovante de inscrição no site www.vacinaja.sp.gov.br. A campanha começa hoje e se estende na próxima semana, de segunda a sexta, das 9h às 16h.

BALANÇO

Depois de dois dias seguidos com mortes abaixo da média, o Grande ABC voltou a registrar mais de 20 óbitos em 24 horas. Ontem, de acordo com informações das sete prefeituras, foram 21 vidas perdidas para a Covid (sete em São Bernardo, cinco em Santo André, três em São Caetano, três em Diadema, duas em Mauá e uma em Ribeirão Pires). No total, são 4.425 baixas desde o início da pandemia.

Em relação aos casos, os números seguem com tendência de alta e pela terceira vez seguida superaram a barreira das 800 infecções por dia, com 816 diagnósticos positivos (521 em São Bernardo, 96 em Santo André, 73 em Mauá, 49 em Diadema, 43 em São Caetano, 22 em Rio Grande da Serra e 12 em Ribeirão Pires). Com isso já são 125.413 pessoas contaminadas no Grande ABC.

Com 280 mortes e 10.747 novos infectados, o Estado registra 57.240 óbitos e 1.949.459 casos desde o início da pandemia, sendo que 1.720.128 pessoas já estão recuperadas. As taxas de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) são de 65,5% na Grande São Paulo e de 66,5% no Estado.

O Brasil superou ontem a marca de 10 milhões de casos de Covid, com 10.030.626 brasileiros contaminados. Em relação aos mortos foram adicionados mais 1.367 perdas à conta, que chegou a 243.457. Já são 8.995.246 recuperados.