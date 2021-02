São Caetano oferece curso de informática

Do Diário do Grande ABC



A Escola Municipal de Novas Tecnologias Professora Neusa Maria Nunes Branco, em São Caetano, oferece gratuitamente cursos de informática. Para participar é preciso fazer a inscrição por meio do site https://emnova.scseduca.com.br até as 17h do dia 8 de março. No ato da inscrição o candidato precisa escolher o período que deseja realizar o curso (manhã, tarde ou noite).

Por causa da pandemia, as aulas no primeiro semestre serão oferecidas a distância, em duas modalidades: ao vivo, com aulas semanais realizadas por videoconferência, e gravadas. “Nas duas modalidades haverá interação em espaço virtual para atender às demandas de ensino e aprendizagem”, explica Wesley Adriano Martins Dourado, diretor da escola municipal.

Há opções de cursos para diferentes níveis de conhecimento em informática, como iniciação a ferramentas Google, scratch jr, design, robótica, arduíno, corel draw, marketing digital e web-design, entre outros. São cursos com duração de oito semanas, com carga horária de 36 horas ou 24 horas. Já os cursos profissionalizantes com certificado Cisco (Introdução ao Cybersecurity e ITE) são anuais e requerem alguns conhecimentos prévios.

SORTEIO E PROVA

Caso o número de candidatos inscritos para os cursos seja superior ao de vagas ofertadas para todos os períodos de ingresso (primeiro e segundo bimestres), ocorrerá um sorteio público para definir a ordem de preenchimento das vagas no dia 9 de março, às 17h. A matrícula só ocorrerá após a publicação do resultado do sorteio no site da escola.

Os candidatos não contemplados no sorteio ficarão em lista de espera e poderão ser convocados para preenchimento das vagas remanescentes. Outras informações podem ser obtidas no 4224 0676.