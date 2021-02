Presença pequena de alunos marca retomada de escolas particulares

Vanessa Soares Oliveira

Do Diário do Grande aBC



19/02/2021 | 07:00



As escolas particulares de seis cidades do Grande ABC retornaram às atividades de forma presencial ontem, conforme autorização das respectivas prefeituras. Até então, apenas em São Caetano as unidades educacionais estavam autorizadas a funcionar desde o dia 1º. No primeiro dia o fluxo de alunos foi pequeno e houve respeito ao distanciamento físico e às demais regras sanitárias.

No colégio Liceu Monteiro Lobato, no Centro de Santo André, a retomada foi realizada de forma híbrida. O movimento no portão do colégio às 7h20, horário de entrada das turmas do período matutino, era inferior ao esperado, segundo a diretora-geral da unidade, Giselle Moreira da Silva Cruz. “Pelo movimento acredito que não devemos chegar a 30% dos alunos. Ainda temos uma média de 50% de pais que optaram por não mandar os filhos para as aulas presenciais neste momento”, explicou.

Já entre os responsáveis que escolheram por enviar os filhos, a expectativa era grande. Cintia Kiomoto, mãe do Enzo, matriculado no 5º ano do ensino fundamental, contou que o filho estava ansioso pelo retorno. “Espero que ele aproveite. É muito tempo trancado em casa. É importante esse contato com outras pessoas”, comentou.

Ítalo Pinheiro, pai da Mila, do 2º ano do ensino fundamental, espera que o retorno seja permanente. “Tomara que dê tudo certo, porque já é quase um ano inteiro longe da escola. Ela precisa ter contato com os amigos, ter convívio social, que é importante, e estamos tranquilos, além dela também estar bem instruída. Vai ser permanente agora”, projetou.

Animada com o retorno das filhas, Laura e Sofia, Cintia Efraim afirmou que, apesar da longa espera, o momento ainda assim é tenso. “A gente fica preocupada, mas tem que tentar tocar a vida, voltar a uma normalidade”, opinou.

O colégio se preparou para este momento e dividiu os alunos em duas turmas. Enquanto um grupo está na escola, o outro acompanha as aulas de forma remota. Segundo Giselle, diversos protocolos de segurança foram adotados. “Nós tomamos cuidado com a entrada dos alunos, com aferição de temperatura, higienização dos pés, álcool gel e funcionários posicionados para que as crianças mantenham o distanciamento. Já nas salas de aula espaçamento de 1,5 metro entre as carteiras, o lanche será nas classes, nas próprias carteiras, porque é o momento que eles tiram a máscara, e a recreação no pátio será realizada de forma escalonada para evitar aglomeração”, explicou.

As unidades do Colégio Adventista em Santo André, São Bernardo, Mauá e Diadema também reabriram ontem de forma gradual e com cuidado com a parte emocional dos envolvidos. “A comunicação ativa entre família e colégio é a chave principal para ajudar os estudantes a encararem este novo momento que a área da educação está passando”, afirma Marizane Piergentile, diretora de educação da Rede Adventista do ABCDM e Baixada Santista.