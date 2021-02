Sintetra ABC descarta greve da categoria hoje

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



19/02/2021 | 07:00



Funcionários do Grupo Baltazar, rede de transporte público do Grande ABC, descartam greve hoje. Eles tiveram assembleia extraordinária com o Sintetra ABC (Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Grande ABC) no início da semana para reivindicar acerto das férias e dos valores atrasados do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), entre outros direitos que não vinham sendo respeitados.

Após reunião, foram pagos os valores referentes às férias em atraso. De acordo com Leandro Mendes, presidente do Sintetra ABC, o Grupo Baltazar se comprometeu “a acertar os valores em atraso do FGTS e pagar o adiantamento do dia 20 (de fevereiro) na data correta”. Ele explicou ainda que os funcionários que sairão em férias no próximo mês não aceitaram receber a partir do dia 10, como havia sido sugerido, mas sim no dia 1º.

“Nesta sexta-feira (hoje) não terá greve. Mas, na semana que vem, eles (empresa) não podem atrasar nada do que foi acordado”, explicou Mendes.

O grupo, que opera entre o Grande ABC e a Capital, é responsável pelas empresas Viação Ribeirão Pires, Eaosa (Empresa Auto Ônibus Santo André), Eusa (Empresa Urbana Santo André), Viação São Camilo, Viação Triângulo e Viação Imigrantes.