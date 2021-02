SSP solicita regularização de AVCB em imóveis

Aline Melo

19/02/2021



Após reportagem do Diário, publicada em 17 de fevereiro, que mostrou que menos da metade dos imóveis da Polícia Civil em Diadema contava com o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) em vigor, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) publicou ontem, no Diário Oficial, determinação para que seja criado um grupo de trabalho destinado a acompanhar e apoiar a Delegacia Geral de Polícia e a Superintendência da Polícia Técnico-Científica a realizar levantamento detalhado da situação de todos os imóveis sob sua responsabilidade direta, identificando suas características, os riscos que eventualmente oferecem à população e aos servidores que neles trabalham, bem como planejar as adequações de que necessitam, estimando-se os respectivos custos.

Conforme o Diário mostrou, dos oito imóveis da Polícia Civil existentes em Diadema, apenas três contavam com o AVCB em situação regular. O documento verifica quais são os potenciais riscos na edificação e estabelece rotas de fuga, pontos para extintores e onde há necessidade de portas corta-fogo. O Diário recebeu carta que denunciava a precariedade à qual têm sido submetidos policiais e população em imóveis com diversos problemas, como infiltração, rachaduras, umidade e panes elétricas.

Apenas os imóveis onde funcionam o 1º DP (Delegacia de Polícia), no Centro, o 4º DP, no Eldorado, e a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), também localizada na região central da cidade, estavam com a situação regular. Nos demais, além da falta do auto de vistoria, também foi constatada situação de danos físicos nas edificações, como rachaduras e infiltrações na Delegacia do Idoso e mato alto e restos de veículos nos fundos do 4º DP.

A publicação do Diário Oficial determina que em 90 dias sejam realizados os levantamentos das informações e que em até 60 dias, após a conclusão do levantamento, seja produzido relatório com provisão de recursos orçamentários para o presente exercício, e a inclusão da previsão dos recursos necessários nas propostas orçamentárias dos próximos exercícios para execução das ações planejadas.

Ainda de acordo com a publicação, o grupo de trabalho será coordenado pelo chefe de gabinete da Secretaria da Segurança Pública, cabendo-lhe decidir sobre pedidos de prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos.