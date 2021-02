Estado estuda ampliar o Bom Prato de Santo André

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



19/02/2021 | 07:00



O governo do Estado e a Prefeitura de Santo André anunciaram ontem que pretendem ampliar o serviço oferecido pelo restaurante Bom Prato, no Centro. A novidade foi revelada durante visita dos secretários estaduais Célia Parnes (Desenvolvimento Social) e Marcelo Delsir da Silva (Assistência Social) e do prefeito andreense Paulo Serra (PSDB) ao equipamento. A ideia é transferir o espaço, localizado na Rua General Glicério, 710, para dois galpões em frente, nos números 707 e 717, onde hoje funciona uma loja de carros, ao lado de um prédio desativado. O investimento é de cerca de R$ 1 milhão.

“Além de observar as questões de funcionamento (do Bom Prato), pensamos eventualmente nas questões de ampliação para local que dê condições para que as pessoas venham se alimentar com toda a qualidade que merecem”, pontuou Célia, sem deixar formalizado o aval para a reforma.

O Bom Prato andreense existe há 19 anos no mesmo local e a avaliação é a de que o espaço já não atende a demanda. “É justamente projetando o pós-pandemia, quando os restaurantes já estiverem abertos, que estamos pensando. O Bom Prato vem ampliando em 60% o número de refeições (servidas) em Santo André”, explicou a secretária de Desenvolvimento Social.

O prefeito Paulo Serra destacou a quantidade de refeições servidas por dia, sendo 200 cafés da manhã, das 7h30 às 9h, ao custo de R$ 0,50; 1.400 almoços, das 10h30 às 14h; e 300 jantares, das 17h15 às 21h, – as duas últimas custam ao munícipe R$ 1 cada. “O que buscamos aqui é melhorar esse equipamento e também temos um pedido em negociação de ter o segundo Bom Prato, na Vila Luzita”, afirmou o chefe do Paço, reforçando que, por causa do novo coronavírus, o espaço não está recebendo a população para refeição no salão, somente distribuindo as marmitas. Até março do ano passado o equipamento, com cerca de 300 metros quadrados, comportava 130 pessoas sentadas.

Secretário de Assistência Social, Marcelo Delsir explicou que o espaço onde se pretende instalar o Bom Prato tem 750 metros quadrados com 600 metros quadrados de área construída, podendo, além de recepcionar a população para alimentação em maior escala, abrigar funcionários administrativos e, diferentemente do que ocorre hoje, a fila para entrada no restaurante – os usuários atualmente esperam do lado de fora do equipamento.

“As pessoas poderão ficar fora do Sol, da chuva e ter mais conforto. Além disso, nosso público maior é de idosos e pessoas que trabalham no entorno”, contou o chefe da pasta, explicando que, com a ampliação, haverá mais comodidade.

Ainda de acordo com Delsir, a unidade pleiteada para Vila Luzita deve cobrir alimentação de cerca de 150 moradores em situação de rua que vivem naquela área, além disso, o local reúne cerca de 20% dos munícipes que vivem em situação de vulnerabilidade social em Santo André.

VISTORIA

Célia Parnes aproveitou a viagem até Santo André e visitou também o centro de acolhimento emergencial, montado no setor G do Estádio Bruno Daniel, além da obra do novo espaço de atendimento social, localizado na Vila Luzita, onde será instalado o Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), Conselho Tutelar, além de extensão do Centro POP com triagem de pessoas em situação de rua. Haverá ainda alojamento de emergência, além de canil para os pets de companhia dos moradores de rua. A proposta é a de que o local se torne o maior equipamento de atendimento assistencial do Grande ABC, conforme anunciou Delsir. A estimativa da Prefeitura é a de que o local seja entregue ainda no segundo semestre deste ano.