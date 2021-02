Sindserv aprova reivindicações com reajuste de 10% nos salários

Vanessa Soares Oliveira



19/02/2021 | 04:23



O Sindserv (Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos) de São Bernardo aprovou pauta de reivindicações ao prefeito Orlando Morando (PSDB) com solicitação de reajuste de 10,06% nos salários.

Segundo a categoria, o índice se refere a perdas inflacionárias acumuladas entre março de 2019 e fevereiro de 2021, de acordo com o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

“Além da reposição salarial, importantes itens foram destacados na pauta, como o pagamento de biênios e licença-prêmio, readequação dos valores de vale-refeição e vale-transporte, manutenção do Imasf (Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo), não retomada das aulas até que profissionais da educação e alunos sejam vacinados (contra a Covid-19), garantia de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) a todos os servidores e autonomia para preenchimento de CAT (Comunicado de Acidente do Trabalho)”, informou o Sindserv, em nota oficial.

Por unanimidade e em votação virtual, os servidores de São Bernardo também decidiram incluir na lista de pedidos a revogação da lei municipal 6.955/2021, que provocou mudanças no SBCPrev, regime de Previdência do servidor são-bernardense. Na visão da categoria, a legislação tira do “servidor de carreira não comissionado a condição de opinar sobre o destino de suas contribuições previdenciárias e a autonomia jurídica da autarquia”.

O documento será encaminhado ao chefe do Executivo nos próximos dias.

O último reajuste aplicado pelo governo municipal aos salários dos servidores aconteceu em 2019, de 5%. À ocasião, o chefe do Executivo argumentou que o impacto foi de R$ 39 milhões nas contas públicas, uma vez que incluiu funcionários da ativa e os inativos. O percentual não foi debatido com o Sindserv à época, mas a direção da entidade pouco reclamou.