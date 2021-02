Ponte Preta deve manter base da Série B no início do Paulistão

18/02/2021 | 19:43



O técnico Fábio Moreno já indicou uma provável escalação da Ponte Preta para a estreia no Campeonato Paulista, contra o Novorizontino, no dia 27, fora de casa. E a aposta do treinador é na manutenção da base que terminou o Campeonato Brasileiro da Série B.

Ygor Vinhas, Apodi, Rayan, Ruan Renato, Yuri, Dawhan, Barreto, Camilo e Moisés já estavam no clube e devem ser escalados de início. Por enquanto, a única provável estreia será a do atacante Paulo Sérgio, contratado para ser o artilheiro, depois de boa passagem pelo CSA. Outra novidade seria Bruno Michel, que disputa vaga com o prata da casa Pedrinho.

A provável Ponte para começar o Paulistão tem: Ygor Vinhas; Apodi, Rayan, Ruan Renato e Yuri; Dawhan, Barreto, Pedrinho (Bruno Michel), Camilo e Moisés; Paulo Sérgio.

Os outros reforços que chegaram ao clube foram o zagueiro Ednei e os meias Renan Mota, Thalles e Vini Locatelli. Esse último ainda não foi oficializado, mas está treinando com o elenco.

A diretoria da Ponte ainda está no mercado em busca de um volante e um atacante. No primeiro caso, o nome escolhido seria o de Marcos Júnior, formado nas divisões de base do São Paulo.