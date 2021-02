Brasil ultrapassa 10 milhões de casos confirmados de Covid-19

18/02/2021 | 19:34



O Brasil ultrapassou nesta quinta-feira a marca dos 10 milhões de casos confirmados do novo coronavírus. Com 51.879 novos registros da doença nas últimas 24 horas, o País chegou a 10.030.626 casos de covid-19. A marca é atingida quase um ano após o primeiro relato da doença no Brasil, que ocorreu em 25 de fevereiro de 2020, uma terça-feira de carnaval. Na ocasião, um paciente de 61 anos que esteve na região da Lombardia, norte da Itália, foi diagnosticado com a doença no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Segundo dados atualizados nesta quinta pelo Ministério da Saúde, de ontem para hoje, o Brasil registrou 1.367 novas mortes pela covid-19, totalizando 243.457.

O Sudeste é a região do País com maior número de casos e mortes, 3.652.362 e 112.605, respectivamente. O Nordeste contabiliza 2.361.298 casos de covid-19 e 54.302 óbitos. Em seguida, o Sul com 1.826.239 registros da doença e 29.445 mortes. O Norte contabiliza 1.115.704 notificações e 25.552 óbitos. O Centro-Oeste tem 1.075.023 casos do novo coronavírus e 21.553 mortes.