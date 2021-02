Gabriel sofre lesão na coxa e pode desfalcar o Corinthians contra o Vasco

18/02/2021 | 19:27



O Corinthians pode ficar sem o volante Gabriel para o duelo com o Vasco, domingo, na Neo Química Arena, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o clube comunicou que o volante sofreu uma pequena lesão no músculo posterior da coxa esquerda na derrota de quarta-feira para o Santos.

Gabriel iniciou tratamento com a equipe de fisioterapia do Corinthians na reapresentação do elenco no CT Joaquim Grava. Mas o clube não apresentou uma previsão sobre o período de afastamento do meio-campista. Caso o volante seja desfalque, sua vaga no meio-campo deverá ser ocupada por Xavier.

Nesta quinta-feira, os titulares contra o Santos fizeram trabalhos regenerativos enquanto os reservas realizaram um treino técnico em campo reduzido, seguido por um coletivo comandado pelo técnico Vagner Mancini.

O Corinthians terá o retorno do lateral-direito Fagner, que estava suspenso e foi substituído por Michel Macedo no clássico, no confronto com o Vasco. Além disso, Cazares, que fez sua volta ao time após se recuperar de lesão no segundo tempo na Vila Belmiro, pode retomar a titularidade.

Assim, o Corinthians deve enfrentar o Vasco com: Cássio, Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Xavier, Cantillo, Gustavo Mosquito, Cazares (Araos) e Mateus Vital; Léo Natel.

O time é o décimo colocado do Brasileirão, com 49 pontos e a 4 do Santos, que está ficando com a última vaga nas fases preliminares da Libertadores. Na rodada final, na quinta-feira, vai visitar o Internacional no beira-rio.