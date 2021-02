Granada surpreende Napoli e Benfica empata com o Arsenal pela Liga Europa

18/02/2021 | 19:05



O Granada obteve uma importante vitória, nesta quinta-feira, ao derrotar o Napoli, na Espanha, por 2 a 0, em duelo de ida da segunda fase da Liga Europa, com um dos gols marcado pelo brasileiro Kenedy. As equipes voltam a se enfrentar no dia 25 e os espanhóis poderão perder por até um gol de diferença para ficar com a vaga nas oitavas de final.

Em Portugal, o Arsenal arrancou um empate com o Benfica, por 1 a 1, e agora pode ficar no empate sem gols semana que vem em Londres para ficar com uma das vagas na oitavas de final.

Em Israel, o Shakhtar Donetsk venceu o Maccabi, por 2 a 0, com gols dos brasileiros Alan Patrick e Tete, um em cada tempo. Na França o Lille recebeu o Ajax e perdeu por 2 a 1.

A rodada também registrou um empate por 3 a 3 entre Molde e Hoffenheim e a vitória dos Rabngers sobre o Royal Antwerp por 4 a 3. Na Áustria, o Villarreal surpreendeu o Salzburg, ao vencer por 2 a 0.