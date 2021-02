Bolsas de NY fecham em baixa com pessimismo por dados nos EUA

18/02/2021 | 18:52



As bolsas de Nova York fecharam em baixa hoje, em sessão marcada por indicadores com resultado abaixo do esperado nos Estados Unidos, levando pessimismo ao mercado. Por parte dos balanços, o Walmart decepcionou investidores e teve recuo em suas ações. Com baixa nos preços do petróleo, o setor de energia também foi responsável por algumas quedas. O ramo de tecnologia teve baixas importantes, mas o Twitter contrariou a tendência e avançou em mais uma sessão. No noticiário, o dia foi marcado pela audiência na Câmara dos Representantes dos EUA sobre os movimentos especulativos do caso da Gamestop.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,38%, aos 31.493,34 pontos, o S&P 500 teve queda de 0,44%, a 3.913,97 pontos, e o Nasdaq recuou 0,72%, a 13.865,36 pontos.

Os novos pedidos de auxílio-desemprego nos EUA registraram alta de 13 mil na semana passada, a 861 mil, de acordo com dados do Departamento do Trabalho divulgados hoje. O total de solicitações veio acima da expectativa de analistas, que previam 773 mil pedidos. O resultado foi uma percepção de pessimismo com a economia dos EUA ao longo da sessão. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou que os dados reforçam a necessidade de aprovação do pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão proposto pelo presidente americano, Joe Biden, e que tramita no Congresso.

Outro fator de cautela no mercado foi a publicação do balanço do Walmart, que registrou prejuízo líquido de US$ 2,09 bilhões em seu quarto trimestre. Como resultado, os papéis da empresa varejista recuaram 6,48%. Concorrentes do setor, Kroger (-1,54%) e Cotsco (-0,31%) também tiveram perdas durante a sessão.

Com o petróleo recuando em Londres e Nova York após altas seguidas, ações de companhias do setor de energia foram responsáveis por importantes perdas, com as petroleiras Chevron (-0,96%) e ExxonMobil (-1,57%). Em tecnologia, algumas das grandes empresas do setor pressionaram o Nasdaq, como Facebook (-1,53%) e Apple (-0,86%). Por outro lado, o Twitter, que vem sendo negociado próximo à alta histórica, avançou em mais uma sessão, subindo 0,65%.

Em audiência no Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes dos EUA sobre o movimento especulativo que impulsionou os papéis da Gamestop no final de janeiro, alguns envolvidos se defenderam das acusações. O CEO da Robinhood, Vlad Tenev, afirmou que o "modelo de negócios está funcionando para os americanos comuns". Já as ações da Gamestop despencaram 11,43% no dia.