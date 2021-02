Câmara de Mauá afronta Marcelo e impõe derrota dupla ao governo

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



18/02/2021 | 17:56



A Câmara de Mauá impôs derrota dupla ao prefeito Marcelo Oliveira (PT) na sessão desta quinta-feira e viabilizou medidas que vão impactar nas contas públicas. O movimento, capitaneado pelo chamado G-14, grupo de vereadores que se autodenominam independentes, explicitou de novo a falta de governabilidade do governo petista no legislativo.

Em golpe duplo, os parlamentares derrubaram veto de Marcelo ao congelamento completo do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) deste ano e, de quebra, aprovaram em primeiro turno projeto do oposicionista Sargento Simões (Podemos) que suspende a cobrança a comerciantes de tributos municipais essenciais para a composição da receita pública, como o próprio IPTU e o ISS (Imposto Sobre Serviços). A justificativa é a de que os estabelecimentos foram ou ainda são afetados economicamente por conta das restrições impostas pelo governo estadual em decorrência da pandemia de Covid-19 (a medida ainda precisa passar em segundo turno para passar a valer).

Curiosamente, a derrubada do veto ao congelamento do IPTU ocorreu de forma unânime e com apoio dos próprios governistas. Na iminência de derrota política na casa, o prefeito orientou os aliados a votarem contra o próprio governo temendo criar imbróglio jurídico e, como consequência, atrasar a arrecadação do imposto. “O prefeito pediu para votar contra (o veto do próprio prefeito). Não vou votar (contra o veto) porque eu queria”, evidenciou o governista Chiquinho do Zaíra (Avante). O impasse jurídico se daria porque, caso quisesse manter a cobrança do IPTU pelo índice da inflação, como desejava, o governo teria de ingressar com Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) contra a decisão da câmara. Antes da votação, o oposicionista Admir Jacomussi (Patriota) já havia cantado a bola sobre o posicionamento do governo, citando jurisprudência que sustentava a posição dos vereadores pró-congelamento. “Espero que seja (derrubado o veto) por unanimidade”, disse.