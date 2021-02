Consórcio é único a apresentar proposta para ampliar Craisa

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



18/02/2021 | 17:36



O Consórcio Nova Ceasa ABC, formado por três empresas, foi o único a apresentar proposta para executar o projeto de modernização e ampliação da Craisa (Companhia Regional de Abastecimento de Santo André). O pregão foi realizado nesta quinta-feira (18). A documentação do grupo passará por análise, que deve ser concluída até o fim da próxima semana. Se nenhum óbice for identificado, o contrato será assinado ainda em fevereiro, estima o superintendente Reinaldo Messias.



"Nossa expectativa era apresentar a empresa vencedora nesta quinta-feira, mas, como se trata de um consórcio, o volume de documentação fez com que adiássemos o processo sine die (expressão em latim utilizada quando não se tem data para a retomada), até que concluíssemos toda a análise", declara Messias, para quem o serviço de aferição deve ser concluído em alguns dias. "Até o fim da semana que vem, devemos adjudicar o resultado e assinar o contrato", completa.



Na proposta apresentada nesta quinta-feira, o Consórcio Nova Ceasa ABC se propõe a repassar à Craisa 3,5% do rendimento bruto mensal com a execução da proposta, a título de outorga, ágio de 16,6% em relação ao mínimo estabelecido pelo edital, de 3%. A receita será destinada aos cofres municipais. Os nomes da empresa integrantes do grupo, dos ramos de alimentação e incorporação imobiliária, não foram divulgados.