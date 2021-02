Roberto Justus se declara para Ana Paula Siebert no aniversário da empresária

18/02/2021 | 17:11



Roberto Justus fez uma linda declaração na tarde desta quinta-feira, dia 18, em seu perfil oficial do Instagram. Na rede social, o empresário fez questão de celebrar o aniversário da esposa Ana Paula Siebert, que está completando 33 anos de idade.

Hoje é seu dia. 33 anos! Eu agradeço a todos esses anos que você viveu até aqui, pois eles formaram e moldaram essa mulher tão admirável. Nesses oito aniversários que passei ao seu lado, aprendi a entender o significado de companheirismo e cumplicidade de uma forma que não enxergava antes. Claro que a minha maturidade ajuda a ver e interpretar as coisas de outra forma, mas ter essa visão de vida aos 33 anos não é para qualquer um. Desejo muita felicidade nesse seu dia e que possamos juntos com a nossa filhinha, meus filhos e toda a família, comemorar muitas outras vezes o seu sucesso e as suas conquistas! Te amo demais!, escreveu o apresentador.

Roberto e Ana Paula oficializaram o relacionamento em 2015. A primeira filha do casal, Vicky, veio ao mundo em maio de 2020. O empresário ainda tem mais quatro filhos, frutos de relacionamentos anteriores.