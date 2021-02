Meghan Markle e príncipe Harry sempre quiseram ter apenas dois filhos: - Uma família de quatro pessoas

18/02/2021 | 17:10



Meghan Markle e príncipe Harry serão papais novamente! O casal anunciou a gravidez da Duquesa de Sussex meses após a triste notícia de um aborto espontâneo. Agora, uma pessoa próxima da família informou que ambos estão realizando um sonho ao formarem uma família de quatro pessoas:

Essa fonte deu os seguintes detalhes para a revista People:

- Eles estão absolutamente maravilhados. Eles sempre imaginaram uma família de quatro pessoas e estão tão felizes por finalmente serem uma.

Outra pessoa ainda acrescentou:

- Eles sempre quiseram que Archie tivesse um irmão próximo da idade dele.

Em setembro de 2019, em conversa com a Dra. Jane Goodall, Harry já havia indicado que pretendia ter no máximo dois filhos. Na publicação, ele fala sobre o estado aterrorizante do mundo que provavelmente se intensificou desde que ele se tornou papai de Archie em maio de 2019:

- Isso torna tudo diferente. Eu acho, estranhamente, por causa das pessoas que conheci e dos lugares que tive a sorte de ir, sempre tive uma conexão e um amor pela natureza. Eu vejo isso de forma diferente agora, sem dúvida . Mas eu sempre quis tentar garantir isso, mesmo antes de ter um filho e na esperança de ter filhos..., disse Harry.

- Não muitos!, respondeu Goodall.

E Harry esclareceu:

- Dois, no máximo! Mas sempre pensei: este lugar é emprestado. E, certamente, sendo tão inteligentes como todos nós somos, ou tão evoluídos como todos devemos ser, devemos ser capazes de deixar algo melhor para a próxima geração.

Fofo, né?